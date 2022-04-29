Жительница Дагестана рассказала о переехавшей в горы москвичке

«Она рассказывала, что, когда была в Швейцарии, увидев горы, воскликнула: "Боже! Как в Дагестане!". Вместе с ней тогда был один ее друг, тоже художник. Поначалу он отнесся к ее словам скептически. Но потом жизнь повернулась так, что он сам оказался у нас и понял: Клара Филипповна права», — заметила Гамзатова.