Сырое мясо, ледяные ванны и «варварские упражнения»: пещерный образ жизни американской семьи

Забавно, но полезно ли?

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Полкило сырого фарша, сырая печень, костный мозг и миска вяленой свиной кожи — такой нестандартный набор блюд был на столе у Брайана «Короля печенки» (Liver King), его жены и двух их сыновей-подростков как-то вечером.

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«Наши давние предки, конечно, не пожирали дичь в одиночку… если, конечно, хотели, чтобы их племя процветало, — написал оригинал-американец у себя в Инстаграме* (1,4 миллиона подписчиков). — Мы все берем энергию из одних и тех же источников, из пищи, чтобы жить свою самую сильную, здоровую и счастливую жизнь».

Последние 20 лет жизни Брайан, называющий себя Королем печенки, посвятил одной миссии — жить так же, как жили наши первобытные предки. Он верит, что такой «пещерный» образ жизни — путь к истинному счастью и здоровью. «Я возмещаю то, что в современном мире обычно упускают», — говорит Брайан.

В следовании этой миссии Брайан не одинок. Он позаботился о том, чтобы его жена и дети тоже придерживались такого экстремального образа жизни.

«Уточню, чтобы всем было понятно. Это не просто какие-то методы Короля печенки. Это путь моего племени! — смело заявляет американец. — Мои родные тоже заслуживают возможности преодолеть испорченность современного мира».

«Преодоление испорченности» включает несколько моментов.

Во-первых, вся семья ест блюда почти только из сырого мяса. В бессчетных видео блогер показывает, как они вместе садятся за трапезу и поглощают разнообразные необработанные продукты — от сырой печени до сырых бычьих яичек и костей. «Это племя короля печени, мои люди! И я так горжусь ими», — комментирует Брайан,

Во-вторых, спорт. Они занимаются спортом как «варвары»: все члены семьи участвуют в брутальных тренировках — обвешавшись утяжелителями, с рюкзаками на спине, таскают по участку гири.

После этого племя «Короля печенки» позволяет себе расслабиться для укрепления семейных связей. Спа у них тоже своеобразное — они вместе принимают ледяную ванну!