Сырое мясо, ледяные ванны и «варварские упражнения»: пещерный образ жизни американской семьи

Забавно, но полезно ли?
Полкило сырого фарша, сырая печень, костный мозг и миска вяленой свиной кожи — такой нестандартный набор блюд был на столе у Брайана «Короля печенки» (Liver King), его жены и двух их сыновей-подростков как-то вечером.
«Наши давние предки, конечно, не пожирали дичь в одиночку… если, конечно, хотели, чтобы их племя процветало, — написал оригинал-американец у себя в Инстаграме* (1,4 миллиона подписчиков). — Мы все берем энергию из одних и тех же источников, из пищи, чтобы жить свою самую сильную, здоровую и счастливую жизнь».
Последние 20 лет жизни Брайан, называющий себя Королем печенки, посвятил одной миссии — жить так же, как жили наши первобытные предки. Он верит, что такой «пещерный» образ жизни — путь к истинному счастью и здоровью. «Я возмещаю то, что в современном мире обычно упускают», — говорит Брайан.
В следовании этой миссии Брайан не одинок. Он позаботился о том, чтобы его жена и дети тоже придерживались такого экстремального образа жизни.
«Уточню, чтобы всем было понятно. Это не просто какие-то методы Короля печенки. Это путь моего племени! — смело заявляет американец. — Мои родные тоже заслуживают возможности преодолеть испорченность современного мира».
«Преодоление испорченности» включает несколько моментов.
Во-первых, вся семья ест блюда почти только из сырого мяса. В бессчетных видео блогер показывает, как они вместе садятся за трапезу и поглощают разнообразные необработанные продукты — от сырой печени до сырых бычьих яичек и костей. «Это племя короля печени, мои люди! И я так горжусь ими», — комментирует Брайан,
Во-вторых, спорт. Они занимаются спортом как «варвары»: все члены семьи участвуют в брутальных тренировках — обвешавшись утяжелителями, с рюкзаками на спине, таскают по участку гири.
После этого племя «Короля печенки» позволяет себе расслабиться для укрепления семейных связей. Спа у них тоже своеобразное — они вместе принимают ледяную ванну!
Если вам и этого еще недостаточно, Брайан показал, где они с женой спят. Никаких кроватей, перин и ночников. Только древность, только хардкор! «Мы кладем на деревянный ящик несколько шерстяных подушек, толщиной в дюйм-два, не больше», — рассказал Брайан. Так он имитирует постель древних людей, которые, конечно, тоже не спали просто на полу, а делали себе подстилку из травы.