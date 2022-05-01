Что заставит сбежавшего принца Гарри вернуться

Автор и бывший редактор королевской хроники Тина Браун, чья новая книга «Дворцовые записки» сейчас вышла в свет, безапелляционно заявляет, что переиграть свой побег в США и возвратиться обратно в Великобританию принца Гарри может сподвигнуть только один случай. Королевский эксперт утверждает, что таким событием может стать только смерть королевы. При этом она же утверждает, что сама Меган Маркл никогда не захочет возвращаться в Англию даже в этом случае. Но принц Гарри может вернуться, чтобы оплакать смерть своей бабушки и королевы.

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Считается, что в этом году принц Гарри и Меган Маркл могут нанести визит членам королевской семьи, чтобы отметить Платиновый юбилей королевы, но из-за целого ряда разногласий неизвестно, совершат ли они эту громкую поездку.

«Я думаю, что Гарри захочет вернуться, когда королева умрёт, чтобы служить своей стране», — сказала Тина Браун в своём интервью. «И как мне кажется, они найдут способ заманить его в ловушку. Но я не вижу шанса, чтобы Меган когда-нибудь захотела вернуться. Она не любила Англию».

В последний раз принц Гарри и Меган Маркл увиделись с королевой, когда пара прилетела из Лос-Анджелеса в Нидерланды на Игры Invictus, благотворительное дело, близкое сердцу принца Гарри. Сделав остановку в Виндзорском замке, чтобы повидаться с монархом, который в этом году празднует своё 70-летие на троне, Гарри рассказал, что они с Меган имели возможность выпить чай с королевой.