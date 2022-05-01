В чем была личная драма шахтера-передовика Алексея Стаханова

Имя Алексея Стаханова многие годы являлось олицетворением человека труда. Обычный шахтер, установивший рекорд по добыче угля, он стал родоначальником целого движения трудоголиков. Стаханов был любимцем вождя, почетным гостем церемоний и примером для молодежи. А закончил свои дни в одиночестве в психиатрической лечебнице. Что же пошло не так?

Фото: Нижегородская правда Нижегородская правда

Трудовая порука

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Андрей (именно так героя звали при рождении) Стаханов родился в 1906 году в деревне Луговая Орловской губернии в бедной крестьянской семье. С ранних лет он вынужден был батрачить на более состоятельных крестьян: пахал землю, пас скот, сторожил сады. В школе он проучился всего три года, да и те только зимой – в более теплое время постоянно была работа. Позже Стаханов вспоминал, что единственной детской мечтой у него было выспаться и поесть досыта. А в 16 лет ему и вовсе пришлось стать главой семьи: родители умерли от простуды.

Он устроился землекопом в Тамбове и сразу же поплатился за трудовое рвение. За смену Андрей выполнял несколько норм, и начальство решило увеличить выработку для всей бригады, за что товарищи поколотили ударника. А когда от организации, где он работал, потребовали командировать лучших сотрудников на Донбасс, первым в списке оказался 20-летний Стаханов.

Это было особое для страны время. Заканчивался период НЭПа, и Советский Союз вступал в эпоху масштабной индустриализации. К шахтёрам было повышенное внимание – на нужды индустриализации требовалось большое количество угля.

Стаханов оказался в Луганской области на шахте «Центральная-Ирмино», которая в то время считалась одной из самых отсталых. Там не было электричества, поэтому вместо отбойного молотка по старинке орудовали киркой.

Впрочем, Стаханову поначалу не досталось и этого. Его назначали тормозным – он должен был ловить скатывающиеся по рельсам вагонетки с углём, которые тащили лошади. Затем Андрей поднялся по карьерной лестнице до коногона – стал подгонять лошадей, тащивших уголь. И только после этого он получил кирку.

Хотя орудовать ею ему пришлось недолго – на шахте прошла модернизация. Взамен требовалось существенно увеличить показатели. Это требование стало головной болью для парторга Константина Петрова. Молодой, активный, амбициозный, он бегал от рабочего к рабочему и требовал рационализаторских предложений. Но тех все вполне устраивало. И тут у Стаханова появилась идея, полностью перевернувшая подход к производству угля. А заодно и его жизнь.

Пошел на рекорд

На самом деле способ, который предложил молодой рационализатор с Донбасса, прекрасно вписывается в известное понятие «разделение труда». Обычно шахтеры вырубали уголь, а потом укрепляли своды брёвнами, чтобы не было обвала. Стаханов предложил, чтобы забойщик только добывал уголь, ни на что не отвлекаясь, а брёвна крепили бы его помощники.

30 августа 1935 года в шахту спустились сам будущий герой, крепильщики бревен Гаврила Щеголев и Тихон Борисенко, парторг Петров, начальник участка и редактор местной газеты, чтобы зафиксировать рекорд. И он состоялся! За смену в 5 часов 45 минут Стаханов нарубил 102 тонны угля при норме 7! Это было в 14 раз выше обычных показателей!

Новость о трудовом подвиге на следующий день появилась в местной многотиражке. Ее тут же подхватила газета «Правда», призвав всю страну равняться на Стаханова. Только вот имя героя в статье было указано неверно – там Стаханов превратился в Алексея. О шахтере-герое доложили лично Сталину и показали публикацию в «Правде», предупредив об ошибке в имени. На что вождь будто бы сказал: «Правда» никогда не ошибается». По другой версии, Сталин отметил: «Алексей – хорошее русское имя, мне нравится».

И спустя пару дней Стаханов получил паспорт с новым именем. Вместе с этим герою досталась и масса почестей: помимо премии, ему выделили полдома, обставили его всем необходимым, от мягкой мебели до телефона – невиданной по тем временам роскоши.

У Стаханова появилась собственная повозка с кучером и два именных кресла в местном клубе, чтобы они с женой могли посещать все представления.

Кстати, жена Стаханова Евдокия с самого начала не одобряла затею с рекордом. Сербка-цыганка по происхождению, она была далека от социалистических идей. Работала в местной столовой, с мужем жила не расписываясь, несмотря на рождение двух детей – дочери Клавдии и сына Виктора. Убедить ее согласиться на эксперимент Стаханов смог, только обрисовав возможные материальные блага, которые получит семья. Но радовалась Евдокия недолго – вскоре передовика производства пригласили в Москву. Приехав в элитный дом на набережной, цыганка поняла, что такая жизнь не для нее. Нужно было общаться с партийной элитой, посещать приемы, «культурно развиваться» – всего этого Евдокии не хотелось.

Оставив мужа и детей, она вернулась на Донбасс. И, по одной информации, ушла с табором, по другой – вышла замуж за милиционера. Но и для самого передовика жизнь в Москве оказалась непростым испытанием.

Стаханов со стаканом

Хотя поначалу все напоминало сказку. В доме на набережной (ул. Серафимовича, д. 2) соседями шахтёра оказались маршал Жуков, Никита Хрущёв и дети вождя Светлана Аллилуева и Василий Сталин. Вместе с последним они регулярно пускались во все тяжкие, устраивали пьянки в ресторанах, и Иосиф Виссарионович рекомендовал парням охладить пыл. Стаханова отправили учиться в Промышленную академию, сделали депутатом Верховного Совета. Нравился ли такой образ жизни самому Стаханову – большой вопрос. Но он точно был по душе его второй жене Галине Бондаренко.

С восьмиклассницей Галей Алексей познакомился во время одной из поездок на Донбасс уже в качестве звезды Советского Союза. Она читала стихи в его честь и приглянулась Алексею. Юный возраст девушки не смутил шахтера, а родители не стали противиться их отношениям, понимая, какие возможности они открывают.

Так в итоге и получилось. Дочь директора музыкального училища и руководителя хора, она была как будто создана для богемной жизни. С удовольствием ходила в театры, на концерты, увлекалась литературой. Галина была очень привлекательной женщиной – однажды возле ЦУМа ее похитил сам Берия. «Я жена Стаханова», – закричала Галина, когда её усаживали в машину. Сцену похищения видел водитель передовика и тут же позвонил Стаханову, а тот – помощнику Сталина. Галину привезли домой и извинились. Их союз со Стахановым не был тихой семейной гаванью – соседи часто жаловались на шум в квартире.

Передовик регулярно напивался и играл на гармошке. Чтобы скрыть унизительные дебоши, его перевезли на партийную дачу.Лишь на время войны загулы прекратились – Стаханова направили в Караганду налаживать добычу угля, и он прекрасно с этим справился. Но, вернувшись в Москву, снова взялся за старое.Со смертью Сталина его золотой период закончился. С Хрущевым они не поладили. Якобы в одной из бесед Никита Сергеевич обратился к Стаханову как «шахтёр к шахтеру». «Да какой ты шахтер?» – возмутился передовик. И тут же был отправлен на Донбасс.

Галина за мужем не поехала – в Москве было больше шансов обеспечить двум их дочерям достойное будущее. Рассчитывать, что это сделает Стаханов, уже не приходилось. Он пропил почти все, что у него было, и ютился в дешевой гостинице, потом – в общежитии при шахте.

Правда, с приходом Брежнева о легендарном шахтёре вспомнили снова: стали приглашать на встречи с молодёжью и трудовыми коллективами, выделили небольшую квартиру в шахтерском городке Кадиевке. Но стало подводить здоровье.

На почве алкоголизма у Стаханова случился инсульт, а потом начался рассеянный склероз. У него нарушилась речь, частично пропала память. Чтобы обеспечить передовику нормальный уход, его определили в местную психиатрическую больницу – там работали квалифицированные неврологи. У Стаханова была отдельная палата. Но он часто приходил в общую – общаться с людьми, смотреть телевизор. В больнице Алексей Григорьевич и умер – поскользнулся на яблочной кожуре и ударился об острый угол стола.