«Ветра зимы» станут самой большой книгой Мартина

Поклонники «Песни льда и пламени», по которой был снят сериал «Игра престолов», много лет ждут продолжения и завершения книжной саги. Ведь финал, показанный в сериале, многих не устроил. А писатель неоднократно заявлял, что в саге некоторые сюжетные линии завершатся иначе, чем в сериале.
В своем блоге Мартин написал, что «Ветра зимы», которые должны стать предпоследней книгой саги, в настоящее время получаются самой объемной частью.
«Ветра зимы» будут большой книгой. Судя по всему, она может быть больше, чем «Буря мечей» или «Танец с драконами» — самые длинные книги серии на сегодняшний день. Обычно я режу и сокращаю после того, как закончу, но сначала мне нужно закончить», — уточнил Джордж Мартин.
Писатель давно не называет никаких сроков публикации, но самые оптимистичные читатели надеются увидеть долгожданное продолжение до конца этого года.
Тем временем Билл Гейтс решил снова жениться на экс-супруге.