«Ветра зимы» станут самой большой книгой Мартина

«Ветра зимы» будут большой книгой. Судя по всему, она может быть больше, чем «Буря мечей» или «Танец с драконами» — самые длинные книги серии на сегодняшний день. Обычно я режу и сокращаю после того, как закончу, но сначала мне нужно закончить», — уточнил Джордж Мартин.