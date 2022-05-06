Мужчина сыграл свадьбу с тремя женщинами одновременно

Житель индийского штата Мадхья-Прадеш сыграл свадьбу с тремя невестами одновременно. Перед этим они жили вместе около 15 лет, сообщает Times of India.

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Свадебная церемония, во время которой 42-летний Самрата Мурья женился на трех возлюбленных, прошла в присутствии шестерых детей. Согласно общинным обычаям, она продолжалась три дня. Самой младшей из женщин было 30 лет, старшей — 35 лет.

Несмотря на официальный запрет на многоженство в Индии, в некоторых деревнях и общинах мужчины по-прежнему сочетаются браком с двумя или более женщинами. С одной из невест Мурья обручился еще в 2003 году.