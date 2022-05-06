Гарри и Меган не допустили на военный парад в юбилей Елизаветы II

Королева Великобритании Елизавета II исключила своего сына принца Эндрю, а также своего внука принца Гарри с супругой Меган Маркл из числа членов семьи, которые будут наблюдать с балкона Букингемского дворца за военным парадом в честь 70-летия нахождения Ее Величества на престоле. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на официального представителя канцелярии 96-летнего монарха.
"После тщательного обдумывания королева приняла решение, что в этом году традиционное появление на балконе в момент парада будет ограничено Ее Величеством и теми членами королевской семьи, которые в настоящий момент исполняют официальные публичные обязанности от имени королевы",
- сказал представитель Букингемского дворца.
Принц Гарри и Меган Маркл около двух лет назад заявили о намерении отказаться от статуса старших членов британской королевской семьи и обеспечить себе финансовую независимость. Изменения вступили в силу 31 марта 2020 года, и с того дня пара, переехавшая вместе с детьми жить в США, потеряла возможность официально представлять королеву Елизавету II в поездках, исполнять иные церемониальные обязанности и использовать титул Их Высочеств.
Принц Эндрю в свою очередь был лишен почетных воинских званий и роли покровителя ряда общественных организаций на фоне выдвинутых против него в США обвинений в изнасиловании. Он также потерял право использовать официальный титул Его Высочества, хотя сохраняет его за собой, как и титул герцога Йоркского.
При этом в Букингемском дворце сообщили, что принц Гарри с супругой остаются "сильно любимыми членами семьи" и "будут приглашены на [другие] мероприятия". Сразу же после этого представитель принца Гарри и его супруги сделал заявление, что они "воодушевлены и польщены, что будут присутствовать на праздновании платинового юбилея королевы в июне вместе с детьми".
В пятницу Букингемский дворец распространил официальную программу празднования. Парад в честь Ее Величества пройдет 2 июня по традиционному маршруту - улице Молл, ведущей к Букингемскому дворцу. Он начнется в 10 утра (12:00 мск), будет сопровождаться пушечным салютом, а в тот момент, когда на балкон выйдут члены монаршей семьи, над дворцом планируется торжественный пролет самолетов.
3 июня в соборе Святого Павла пройдет служба благодарения королеве за ее службу нации на протяжении последний семи десятилетий.
Всего празднование растянется на четыре дня, во время которых будут даны концерты с участием Эда Ширана и сэра Клиффа Ричарда, будут устроены королевские скачки и приемы. Кульминацией праздничных мероприятий станет парад с участием 10 тысяч человек, среди которых ожидаются знаменитости, запланированный на 5 июня. Шествие начнется под перезвон колоколов Вестминстерского аббатства, откуда люди проследуют до Букингемского дворца. В центре шествия будет двигаться золотая королевская карета, которую последний раз вывозили на всеобщее обозрение два десятка лет назад. Экипаж, построенный еще в 1762 году, использовался монархами по самым знаменательным поводам, в том числе во время коронации нынешней королевы 2 июня 1953 года. На этот раз Елизаветы II в карете не будет.
Елизавета II, родившаяся в 1926 году, взошла на престол в возрасте 25 лет, сменив на нем своего отца Георга VI (1895-1952). В сентябре 2015 года она превзошла рекорд королевы Виктории (1819-1901) по продолжительности пребывания на британском троне. После смерти 13 октября 2016 года короля Таиланда Пумипона Адульядета (Рама IX) Елизавета II стала самым долго правящим из ныне здравствующих монархов мира.
Среди женщин, которым довелось царствовать, Елизавета II пребывает на троне дольше всех в мировой истории. Однако среди европейских монархов она пока не превзошла достижение французского короля Людовика XIV (1638-1715), который провел на престоле 72 года и 110 дней. Подтвержденный рекорд самого долгого правления принадлежит Собузе II - королю Свазиленда (ныне - Эсватини), который был объявлен верховным вождем в четырехмесячном возрасте и правил 82 года и 254 дня.