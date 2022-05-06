Гарри и Меган не допустили на военный парад в юбилей Елизаветы II

Королева Великобритании Елизавета II исключила своего сына принца Эндрю, а также своего внука принца Гарри с супругой Меган Маркл из числа членов семьи, которые будут наблюдать с балкона Букингемского дворца за военным парадом в честь 70-летия нахождения Ее Величества на престоле. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на официального представителя канцелярии 96-летнего монарха.

"После тщательного обдумывания королева приняла решение, что в этом году традиционное появление на балконе в момент парада будет ограничено Ее Величеством и теми членами королевской семьи, которые в настоящий момент исполняют официальные публичные обязанности от имени королевы",

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- сказал представитель Букингемского дворца.

Принц Гарри и Меган Маркл около двух лет назад заявили о намерении отказаться от статуса старших членов британской королевской семьи и обеспечить себе финансовую независимость. Изменения вступили в силу 31 марта 2020 года, и с того дня пара, переехавшая вместе с детьми жить в США, потеряла возможность официально представлять королеву Елизавету II в поездках, исполнять иные церемониальные обязанности и использовать титул Их Высочеств.

Принц Эндрю в свою очередь был лишен почетных воинских званий и роли покровителя ряда общественных организаций на фоне выдвинутых против него в США обвинений в изнасиловании. Он также потерял право использовать официальный титул Его Высочества, хотя сохраняет его за собой, как и титул герцога Йоркского.

При этом в Букингемском дворце сообщили, что принц Гарри с супругой остаются "сильно любимыми членами семьи" и "будут приглашены на [другие] мероприятия". Сразу же после этого представитель принца Гарри и его супруги сделал заявление, что они "воодушевлены и польщены, что будут присутствовать на праздновании платинового юбилея королевы в июне вместе с детьми".

Как будут праздновать юбилей

В пятницу Букингемский дворец распространил официальную программу празднования. Парад в честь Ее Величества пройдет 2 июня по традиционному маршруту - улице Молл, ведущей к Букингемскому дворцу. Он начнется в 10 утра (12:00 мск), будет сопровождаться пушечным салютом, а в тот момент, когда на балкон выйдут члены монаршей семьи, над дворцом планируется торжественный пролет самолетов.

3 июня в соборе Святого Павла пройдет служба благодарения королеве за ее службу нации на протяжении последний семи десятилетий.

Всего празднование растянется на четыре дня, во время которых будут даны концерты с участием Эда Ширана и сэра Клиффа Ричарда, будут устроены королевские скачки и приемы. Кульминацией праздничных мероприятий станет парад с участием 10 тысяч человек, среди которых ожидаются знаменитости, запланированный на 5 июня. Шествие начнется под перезвон колоколов Вестминстерского аббатства, откуда люди проследуют до Букингемского дворца. В центре шествия будет двигаться золотая королевская карета, которую последний раз вывозили на всеобщее обозрение два десятка лет назад. Экипаж, построенный еще в 1762 году, использовался монархами по самым знаменательным поводам, в том числе во время коронации нынешней королевы 2 июня 1953 года. На этот раз Елизаветы II в карете не будет.

О королеве

Елизавета II, родившаяся в 1926 году, взошла на престол в возрасте 25 лет, сменив на нем своего отца Георга VI (1895-1952). В сентябре 2015 года она превзошла рекорд королевы Виктории (1819-1901) по продолжительности пребывания на британском троне. После смерти 13 октября 2016 года короля Таиланда Пумипона Адульядета (Рама IX) Елизавета II стала самым долго правящим из ныне здравствующих монархов мира.