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2 часа назад

Автомобилистка пропустила нужный поворот и разбогатела

Lenta.ru

Жительница американского региона Мидлендс, штат Южная Каролина, сорвала джекпот в лотерею и разбогатела благодаря тому, что не сумела вовремя перестроиться в другую полосу на автомобиле из-за загруженного дорожного движения. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Автомобилистка пропустила нужный поворот и разбогатела
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Женщина рассказала, что пыталась перестроиться на другую полосу на шоссе, чтобы заехать в магазин, но не смогла сделать этого из-за загруженного движения. Автомобилистка пропустила нужный поворот, и ей пришлось изменить планы.

В результате женщина остановилась возле другого магазина, где приобрела билет моментальной лотереи. Билет оказался выигрышным и принес американке 75 тысяч долларов (5,2 миллиона рублей).

«Я потеряла дар речи. Мне нужно было показать его мужу, и он тоже не поверил в нашу удачу», — отметила она.

Победительница планирует выкупить свой дом на полученные деньги. «Избавление от ипотеки будет счастливым днем», — пояснила она.

Ранее сообщалось, что жительница США ошиблась с выбором билета мгновенной лотереи из-за грубияна в супермаркете. После этого расстроенная женщина вернулась в автомобиль, стерла с билета защитный слой и поняла, что сорвала джекпот

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