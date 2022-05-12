Автомобилистка пропустила нужный поворот и разбогатела

Жительница американского региона Мидлендс, штат Южная Каролина, сорвала джекпот в лотерею и разбогатела благодаря тому, что не сумела вовремя перестроиться в другую полосу на автомобиле из-за загруженного дорожного движения. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Женщина рассказала, что пыталась перестроиться на другую полосу на шоссе, чтобы заехать в магазин, но не смогла сделать этого из-за загруженного движения. Автомобилистка пропустила нужный поворот, и ей пришлось изменить планы.

В результате женщина остановилась возле другого магазина, где приобрела билет моментальной лотереи. Билет оказался выигрышным и принес американке 75 тысяч долларов (5,2 миллиона рублей).

«Я потеряла дар речи. Мне нужно было показать его мужу, и он тоже не поверил в нашу удачу», — отметила она.

Победительница планирует выкупить свой дом на полученные деньги. «Избавление от ипотеки будет счастливым днем», — пояснила она.