Феномен Дональда Декера: человек, который умел вызывать дождь

Дональд Декер обладал уникальным талантом — он умел вызывать дождь (даже в закрытом помещении). Правда, он так и не научился им управлять и в конечном итоге лишился его. Так кем же на самом деле был этот парень, которого прозвали «Человек дождя», читайте в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из документального фильма «Человек дождя» Кадр из документального фильма «Человек дождя»

Необъяснимые вещи стали происходить с Декером на похоронах его деда, с которым он был не очень-то и близок: после кладбища юноша отправился к друзьям, где ему внезапно стало плохо: он рухнул на пол, его охватили синейшие конвульсии, а с потолка неожиданно начали падать крупные капли, которые превратились в настоящий ливень. Инцидент произошел в 1983 году.

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Владелец дома побежал наверх, чтобы проверить, откуда могла течь вода, но так и не смог найти причину потопа. Решено было вызвать полицию. Когда сотрудники прибыли на место, они застали насквозь промокших очевидцев аномального явления, а также туман, который распространился по комнате. Правоохранительные органы отправили Декера и его друзей в соседнюю пиццерию, чтобы самим еще раз осмотреть дом. Когда Дональд переступил порог, туман начал рассеиваться, а вода стала высыхать.

Однако этим дело не закончилось: в пиццерии у него случился новый припадок, и снова пошел дождь, который вызвал переполох среди посетителей. Хозяин заведения всунул в руку Дональда распятие, после чего он пришел в ярость и отшвырнул его от себя. Очевидцы рассказывали, что он оставил ожог на его ладони.

После случившегося решено было вызвать священника. Он провел обряд экзорцизма, Декер пришел в себе, а дождь прекратился. Однако уникальные способности парня никуда не делись. Он попал под заключение (он получил срок за попытку кражи, за что и был отправлен в тюрьму). Там-то он под давлением сокамерника снова показал свои способности — в их камере пошел дождь. Тогда начальник тюрьмы поместил Дональда в изолятор, где над ним снова провели обряд экзорцизма.