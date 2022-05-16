Беременная мороженщица отсудила £38 тыс. за свое увольнение

Жительница Англии отсудила у работодателя £38 тыс. за свое увольнение, сообщает LADBible. Начальник, узнав, что она беременна, разорвал с ней сотрудничество.

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Эбби Ганнапуредди из Честера работала в магазине мороженого с 2018 года. В 2019 году женщина забеременела и не смогла выполнять часть обязанностей, подразумевающих физическую активность. Из-за этого ей приходилось каждый раз объяснять руководству, что она ждет ребенка, однако это факт мало кого интересовал.

"За что я вам плачу?"

— отвечал ей Фейсал Мохаммед, менеджер магазина.

В итоге женщину сначала понизили в должности, а потом и вовсе уволили. Эбби пыталась обсудить эту ситуацию с руководством, но с ней никто не хотел разговаривать, поэтому она и обратилась в суд. После разбирательств закон оказался на стороне Ганнапуредди. Суд постановил, что женщина была понижена в должности и уволена незаконно, поэтому магазину придется выплатить Эбби £38 тыс. в качестве компенсации.

"С миссис Ганнапуредди обошлись неблагоприятно из-за ее беременности, понизили в должности и подвергли дискриминационным комментариям со стороны коллег",

— добавил судья.