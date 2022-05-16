Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+19° в 
USD 63.78EUR 65.79
Войти в почту
2 часа назад

Беременная мороженщица отсудила £38 тыс. за свое увольнение

Газета.Ru

Жительница Англии отсудила у работодателя £38 тыс. за свое увольнение, сообщает LADBible. Начальник, узнав, что она беременна, разорвал с ней сотрудничество.

Беременная мороженщица отсудила £38 тыс. за свое увольнение
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Эбби Ганнапуредди из Честера работала в магазине мороженого с 2018 года. В 2019 году женщина забеременела и не смогла выполнять часть обязанностей, подразумевающих физическую активность. Из-за этого ей приходилось каждый раз объяснять руководству, что она ждет ребенка, однако это факт мало кого интересовал.

"За что я вам плачу?"

— отвечал ей Фейсал Мохаммед, менеджер магазина.

В итоге женщину сначала понизили в должности, а потом и вовсе уволили. Эбби пыталась обсудить эту ситуацию с руководством, но с ней никто не хотел разговаривать, поэтому она и обратилась в суд. После разбирательств закон оказался на стороне Ганнапуредди. Суд постановил, что женщина была понижена в должности и уволена незаконно, поэтому магазину придется выплатить Эбби £38 тыс. в качестве компенсации.

"С миссис Ганнапуредди обошлись неблагоприятно из-за ее беременности, понизили в должности и подвергли дискриминационным комментариям со стороны коллег",

— добавил судья.

Ранее 102-летний ветеран Второй мировой войны рассказал, что все еще ходит на работу и отказывается выходить на пенсию.

Люди,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители