Отец назвал сына в честь героя аниме Наруто

Отец с Филиппин назвал своего сына в честь Наруто —

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популярного героя аниме, пишет World of Buzz. Как объяснил мужчина, этого его любимый персонаж.

Полное имя мальчика — Наруто Узумаки Намиказе. Его отец, Джеймси Марибоджо, рассказал, что не раздумывал о том, как назвать сына, потому что давно прокручивал в голове вариант с персонажем аниме.

"По сюжету у Наруто не было семьи, а я отец-одиночка, который круглосуточно и без выходных заботится о ребенке",

— рассказал мужчина.

Родственники молодого отца поддержали его в выборе имени для сына и считают, что оно сделает мальчика известным и счастливым. Кроме того, люди на улице всегда с интересом реагируют, когда слышат, как Джеймси обращается к Наруто по имени. Однако пользователи соцсетей раскритиковали мужчину.

"Иногда родители думают только о себе и своих интересах. Мне жаль тех, кого назовут Свинка Пеппа",