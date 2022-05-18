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2 часа назад

Жена Виржила Абло станет генеральным директором фонда покойного дизайнера

Газета.Ru

Вдова модельера Вирджила Абло Шеннон займет должность управляющего и генерального директора фонда Virgil Abloh Securities. Об этом сообщает Hypebeast.

Жена Виржила Абло станет генеральным директором его фонда
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Жена дизайнера, скончавшегося в ноябре прошлого года от ангиосаркомы сердца, продолжит развивать фонд Абло. Она собирается продолжать идеи мужа и поддерживать его наследие. В интересы Virgil Abloh Securities входит развитие искусства, архитектуры, креативных направлений, промышленного дизайна, моды, кино, писательского дела и благотворительности.

В качестве нового направления развития фонда будет открыто филантропическое учреждение, которое будет отвечать за популяризацию учения и философии Вирджила Абло. Ожидается, что благодаря этому молодежи будет легче добиваться равенства, исследовать новое и реализовывать свои таланты. Шеннон Абло официально вступит в должность этим летом.

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