Жена Виржила Абло станет генеральным директором его фонда

Жена дизайнера, скончавшегося в ноябре прошлого года от ангиосаркомы сердца, продолжит развивать фонд Абло. Она собирается продолжать идеи мужа и поддерживать его наследие. В интересы Virgil Abloh Securities входит развитие искусства, архитектуры, креативных направлений, промышленного дизайна, моды, кино, писательского дела и благотворительности.

В качестве нового направления развития фонда будет открыто филантропическое учреждение, которое будет отвечать за популяризацию учения и философии Вирджила Абло. Ожидается, что благодаря этому молодежи будет легче добиваться равенства, исследовать новое и реализовывать свои таланты. Шеннон Абло официально вступит в должность этим летом.