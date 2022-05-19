"Я не самая толстая на Земле": главные скандалы Евы Польны

19 мая певице Еве Польне, известной благодаря группе “Гости из будущего”, исполняется 47 лет. Она прославилась еще в конце 90-х, а пик ее популярности пришелся на нулевые. Сейчас она продолжает выпускать новые песни, но чаще оказывается в центре внимания общественности и прессы из-за скандалов вокруг ее личности. В материале “Рамблера” — о том, в каких нестандартных ситуациях оказывалась артистка.

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Ребенок без отца

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В 2005 году Ева Польна родила дочь, которую назвали Эвелин. Несмотря на внимание СМИ к этому событию, выяснить, кто стал отцом девочки, не удалось. Были разные претенденты на отцовство, но сама звезда это тщательно скрывала. Однако спустя семь лет отец девочки решил объявиться. Им оказался певец Денис Клявер, известный своим участием в коллективе “Чай вдвоем”. Он выступил с заявлением в одном из российских телешоу и заявил, что дочь Эвелину Польна родила от него. В то время он был женат на второй супруге, а их роман оказался довольно коротким, но дочь Польна решила оставить.

Позже певица подтвердила слова Клявера и заявила, что ее дочь с рождения общается со своим отцом, а его имя она скрывала для поддержания репутации.

Скандалы из-за лишнего веса

Многие близкие люди из окружения певицы говорят, что она сильно стесняется своего лишнего веса. Из-за этого она часто попадает в скандалы. Так, в одном из клубов Москвы она ударила официанта стулом за то, что он обратил внимание на ее вес. По словам Максима Понятовского, он вместо со звездой отдыхал в ночном клубе в столице, где между Польной и официантом произошел конфликт, а апогеем конфликта стала драка из-за замечания о лишнем весе звезды.

“Тогда официант пригрозил Еве тем, что выгонит ее. В ответ она его послала. А обиженный официант прошелся по ее лишнему весу. И тут у меня вся жизнь пронеслась перед глазами. Польна молча поднялась и стукнула его по спине стулом”

Очень часто комплекцию певицы обсуждают другие звезды и поклонники. Она может довольно резко реагировать в своих социальных сетях на отдельные заявления. Так, после одной из фотосессий она написала довольно эмоциональный пост и посвятила его тем, кто обсуждает ее фигуру.

“Я тоже женщина! Не феномен! Не Самая Толстая На Земле! Алло! А есть еще очень неудачные невыгодные фото- и видеоракурсы, широкоформатное наше телевидение! Оно растаскивает тебя во все стороны!” (Прим. ред. — орфография и пунктуация автора сохранены)

Слухи о нетрадиционной ориентации

Некоторые СМИ часто публикуют информацию о том, что Ева Польна состоит в отношениях с женщинами. Журналисты обратили внимание на то, как певица общается со своим PR-директором Александрой на публике. Из-за этого появились слухи о том, что она сменила ориентацию после неудач в личной жизни.

Ева Польна уже успела опровергнуть эти домыслы, но ей поверили не все.