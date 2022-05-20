Какие скелеты в шкафу прячет семья Арми Хаммера

Стриминговая платформа Discovery+ снимет криминальный сериал об оскандалившемся Арми Хаммере и его семье. Создатели проекта под рабочим названием «Дом Хаммеров» обещают раскрыть шокирующие секреты, которые все эти годы скрывали актер и его родственники, показать архивные материалы, а также интервью со знакомыми и членами «неблагополучной династии, мужчины которой демонстрировали все разрушительные последствия обладания привилегиями». Что уже известно о грехах голливудского актера и его близких, читайте в материале «Рамблера».

В начале 2021 года в Голливуде разразился секс-скандал: звезду фильмов «Назови меня своим именем» и «Агенты А.Н.К.Л» Арми Хаммера обвинили в каннибализме и насилии. Все началось с женщин, заявивших, что актер с ними жестоко обращался, а затем в СМИ появилась переписка, в которой он говорил о своих каннибалических наклонностях. Прямых доказательств его вины не было, но косвенных улик хватило, чтобы поставить крест на участии Хаммера в громких проектах. В феврале того же года американское агентство WME объявило о прекращении сотрудничества с актером.

Видео дня

В следующие месяцы в таблоидах всплывали все новые и новые грехи звезды: так, стало известно о его фетише на бондаж и БДСМ, изменах экс-супруге Элизабет Чэмберс, его сложном финансовом положении, а также о том, что он учился связывать людей на манекенах. Но это был еще не конец скандала: оказалось, что несколько поколений предков актера обвинялись в насилии и развратных действиях. DailyMail со ссылкой на материалы Тома Леонарда писал: «Не менее пяти поколений Хаммеров погрязли в скандалах из-за разврата, сексуальных извращений, злоупотребления наркотиками, коррупции и насилия».

Кадр из фильма "Отель Мумбаи: Противостояние"

В расследовании приводилась информация о прапрадеде Арми, который был русским эмигрантом. Говорилось, что он дружил с принцем Уэльским и при этом шпионил в пользу СССР. Рассказывалось, что однажды он «нелегально сделал аборт жене одного дипломата в своем доме в Нью-Йорке, но в результате операции женщина умерла, а его отправили в тюрьму за непреднамеренное убийство».

Прадед Арми — Арманд — родился в США, где стал влиятельным предпринимателем, имел проблемы с законом и сотрудничал с СССР. Дядя актера убил человека из-за игрального долга и домогался сестры, а отца звезды уличили в продаже контрафактных картин. Также родителя Арми «устраивал оргии с запрещенными веществами и держал дома двухметровый «секс-трон», который называл «стулом для шалостей». Его внешний вид описывали так: высотой больше 2 метров, отверстие в сиденье, клетка под ним, крюк и герб Хаммера на спинке стула.

Вот, кстати, как описывается поведение семьи Хаммеров в пресс-релизе криминального сериала: «Разврат. Обман. Жестокое поведение. Зависимость. Коррупция. На протяжении пяти поколений у мужчин в семье Хаммеров было больше секретов и скандалов, чем может вместить любое хранилище».