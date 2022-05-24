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55 минут назад

Пенсионер из Уэльса первый раз женился в 95 лет

Мир24

Пенсионер из Уэльса первый раз женился в возрасте 95 лет. Cупруга мужчины младше его на 11 лет, при этом познакомились они еще 23 года назад, пишет местное издание Wales Online.

Пенсионер из Уэльса первый раз женился в 95 лет
Фото: МТРК «МИР»МТРК «МИР»

Как отмечается, церемония бракосочетания состоялась в церкви, где в 1999-м Джулиан Мойл впервые увидел Валери Уильямс. на ней присутствовали 40 гостей. Невеста пошутила, что уже не верила, что этот день когда-либо придет. Тем не менее женщина призналась, что счастлива.

Когда у жениха-пенсионера спросили, каково это, жениться в 95, он сказал, что это событие напомнило ему Новый год. По словам Мойла, жизнь начинается для него с чистого листа. «Валери очень добрая и щедрая», – описал мужчина свою супругу.

Медовый месяц молодожены намерены провести в Австралии – оттуда родом жених.

Ранее сообщалось, что актер Павел Прилучный тайно связал себя узами брака с коллегой по сериалу «В клетке» Зепюр Брутян.

Люди,Павел Прилучный,
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