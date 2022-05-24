Пенсионер из Уэльса первый раз женился в 95 лет

Пенсионер из Уэльса первый раз женился в возрасте 95 лет. Cупруга мужчины младше его на 11 лет, при этом познакомились они еще 23 года назад, пишет местное издание Wales Online.

Фото: МТРК «МИР» МТРК «МИР»

Как отмечается, церемония бракосочетания состоялась в церкви, где в 1999-м Джулиан Мойл впервые увидел Валери Уильямс. на ней присутствовали 40 гостей. Невеста пошутила, что уже не верила, что этот день когда-либо придет. Тем не менее женщина призналась, что счастлива.

Когда у жениха-пенсионера спросили, каково это, жениться в 95, он сказал, что это событие напомнило ему Новый год. По словам Мойла, жизнь начинается для него с чистого листа. «Валери очень добрая и щедрая», – описал мужчина свою супругу.