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1 час назад

Княгиня Монако Шарлен показала редкое фото с дочерью от князя Альбера II

Газета.Ru

Княгиня Монако Шарлен опубликовала снимок с 7-летней принцессой Габриэллой. Кадр появился в официальном аккаунте супруги князя Альбера II в социальных сетях. На фотографии Шарлен предстала в мерцающем платье оттенка шампань с полупрозрачными рукавами и золотых серьгах.

Княгиня Монако показала редкое фото с дочерью от князя Альбера II
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Принцесса Габриэлла сидела на коленях у матери в макси с цветочным принтом и пышной юбкой. Волосы наследницы княжеской четы Монако завиты в локоны, а в руках у нее — маленькая сумка на цепочке.

"Мне нравился каждый момент подготовки моей принцессы к ее первому официальному мероприятию. С нетерпением ждем отличного вечера на модной премии",

— подписала фото супруга князя Альбера II.

"Вы обе выглядите великолепно", "Вы и ваша дочь прекрасны", "Рад видеть, что вы идете на поправку! Продолжаю за вас молиться", "Желаю вам счастья", "Впервые за столь долгое время Шарлен выглядит счастливой и красивой", "Две прекрасные леди",

— писали интернет-пользователи в комментариях.

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