Княгиня Монако показала редкое фото с дочерью от князя Альбера II

Княгиня Монако Шарлен опубликовала снимок с 7-летней принцессой Габриэллой. Кадр появился в официальном аккаунте супруги князя Альбера II в социальных сетях. На фотографии Шарлен предстала в мерцающем платье оттенка шампань с полупрозрачными рукавами и золотых серьгах.
Принцесса Габриэлла сидела на коленях у матери в макси с цветочным принтом и пышной юбкой. Волосы наследницы княжеской четы Монако завиты в локоны, а в руках у нее — маленькая сумка на цепочке.
"Мне нравился каждый момент подготовки моей принцессы к ее первому официальному мероприятию. С нетерпением ждем отличного вечера на модной премии",
— подписала фото супруга князя Альбера II.
"Вы обе выглядите великолепно", "Вы и ваша дочь прекрасны", "Рад видеть, что вы идете на поправку! Продолжаю за вас молиться", "Желаю вам счастья", "Впервые за столь долгое время Шарлен выглядит счастливой и красивой", "Две прекрасные леди",
— писали интернет-пользователи в комментариях.