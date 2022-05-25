Княгиня Монако показала редкое фото с дочерью от князя Альбера II

"Вы обе выглядите великолепно", "Вы и ваша дочь прекрасны", "Рад видеть, что вы идете на поправку! Продолжаю за вас молиться", "Желаю вам счастья", "Впервые за столь долгое время Шарлен выглядит счастливой и красивой", "Две прекрасные леди",