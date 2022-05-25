Маск ответил на обвинения в домогательствах

После того, как стюардесса обвинила бизнесмена Илона Маска в домогательствах, он решил ответить ей. Об этом сообщает Business Insider.
Миллиардер заявил, что не прибегает к услугам стюардесс во время полетов.
"Внимательные наблюдатели за моим самолетом, а их много, заметят, что я не пользуюсь услугами стюардесс. Более того, в самолете есть только фрукты и орехи. Для меня полеты — это возможность поститься"
Также в защиту Маска выступила главный операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл. Она написала письмо сотрудникам, в котором высказалась о том, что обвинения — ложные.
"И это не потому, что я работаю на Илона, а потому, что я тесно сотрудничала с ним в течение 20 лет и никогда не видела и не слышала ничего подобного"
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