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43 минуты назад

Маск ответил на обвинения в домогательствах

Мария Каткова

После того, как стюардесса обвинила бизнесмена Илона Маска в домогательствах, он решил ответить ей. Об этом сообщает Business Insider.

Маск ответил на обвинения в домогательствах
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

Миллиардер заявил, что не прибегает к услугам стюардесс во время полетов.

"Внимательные наблюдатели за моим самолетом, а их много, заметят, что я не пользуюсь услугами стюардесс. Более того, в самолете есть только фрукты и орехи. Для меня полеты — это возможность поститься"

Также в защиту Маска выступила главный операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл. Она написала письмо сотрудникам, в котором высказалась о том, что обвинения — ложные.

"И это не потому, что я работаю на Илона, а потому, что я тесно сотрудничала с ним в течение 20 лет и никогда не видела и не слышала ничего подобного"

Ранее сообщалось, почему у Илона Маска нет своего дома.

Люди,SpaceX,
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