Фанат 1980-х превратил свой чердак в капсулу времени с неоном и кассетами

Фанат 1980-х годов Пит Фредрикс превратил верхний этаж своего дома в своеобразную капсулу времени, посвященную любимой эпохе. О его чердаке, заставленном кассетами с музыкой и подсвеченном неоном, рассказало издание Metro.

42-летний Фредрикс устроил дома настоящий музей, в котором кроме старой утвари, игрушек, рекламы и коробок из-под овсяных хлопьев есть личные вещи звезд.

«У меня есть одна из шляп Майкла Джексона, чековая книжка Мадонны, брюки Джоан Джетт и реквизит со съемок фильмов», — рассказал мужчина.

По словам Фредрикса, у него в гостях люди начинают вспоминать вещи, о которых давно забыли.

«Игры и красные кепки из Pizza Hut возвращают их в детство. По-моему, 1980-е были лучшим для детей временем», — поделился мнением коллекционер.