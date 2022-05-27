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1 час назад

Самый старый мужчина в мире отпраздновал 113-летие

Газета.Ru

Самый старый мужчина в мире отмечает 113-й день рождения, пишет LADBible. Рекордсмена зовут Хуан Висенте Перес, он живет в Венесуэле.

Самый старый мужчина в мире отпраздновал 113-летие
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В мае мужчина попал в Книгу рекордов Гиннесса, став официально самым старым мужчиной в мире. Хуан родился 27 мая 1909 года, 60 лет провел в браке со своей женой Эдиофиной, которая скончалась в 1997 году. Кроме того, у мужчины 11 детей, 41 внук, 18 правнуков и 12 праправнуков.

«У моего отца очень хорошее здоровье. Он не страдает никакими заболеваниями, требующими лечения», — рассказала Нелида, дочь Хуана.

По словам Переса, он с самого детства работал с отцом и братьями на кофейных плантациях и собирал сахарный тростник. Именно в труде, считает венесуэлец, кроется секрет долголетия.

«Усердно работайте, отдыхайте по праздникам, ложитесь спать пораньше, любите Бога и всегда носите его в своем сердце», — добавил пенсионер.

Свободное время Хуан проводит со своей семьей и подает хороший пример молодому поколению.

Люди,Висенте Перес,
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