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1 час назад

Отсутствие брака увеличивает риск преждевременной смерти мужчин

Мария Иглина

Главный внештатный специалист по терапии и общей практике Минздрава России Оксана Драпкина заявила, что отсутствие брака увеличивает риск преждевременной смерти для мужчин в три раза. Об этом сообщает ТАСС.

Отсутствие брака увеличивает риск преждевременной смерти мужчин
Фото: unsplash.comunsplash.com

Так, по словам эксперта, главными факторами риска для мужчин от 55 до 64 лет можно назвать курение, систематическое потребление алкоголя, стресс и даже отсутствие брака:

"Да, быть холостяком не полезно для мужского здоровья — риск преждевременной смерти увеличивается в три раза".

А на продолжительность жизни женщин 55-64 лет наиболее негативно влияют повышение артериального давления, стрессы и отсутствие детей.

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Люди,Минздрав РФ,
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