Отсутствие брака увеличивает риск преждевременной смерти мужчин

Главный внештатный специалист по терапии и общей практике Минздрава России Оксана Драпкина заявила, что отсутствие брака увеличивает риск преждевременной смерти для мужчин в три раза. Об этом сообщает ТАСС.
Так, по словам эксперта, главными факторами риска для мужчин от 55 до 64 лет можно назвать курение, систематическое потребление алкоголя, стресс и даже отсутствие брака:
"Да, быть холостяком не полезно для мужского здоровья — риск преждевременной смерти увеличивается в три раза".
А на продолжительность жизни женщин 55-64 лет наиболее негативно влияют повышение артериального давления, стрессы и отсутствие детей.
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