Россиянка пожила в Италии, но вернулась. Почему она не захотела остаться?

Итальянская история Киры началась с разочарования в профессии. Отучившись в МГТУ им. Баумана, она поняла, что хочет совсем другого, и поступила в Миланский технический университет. Опыт жизни за рубежом помог москвичке найти любимое дело и друзей. С чем Кира столкнулась в новой стране? И почему не осталась там жить? Об этом она рассказала «Ленте.ру» в рамках цикла материалов о россиянах за границей.

После окончания школы я не до конца понимала, куда хочу поступать. Поскольку я неплохо разбиралась в физике и математике, а инженеры и технари были востребованы, выбор был сделан в пользу направления «электроника и наноэлектроника» в МГТУ им. Баумана.

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На третьем курсе я начала сомневаться, что правильно выбрала профессию. Несмотря на «отлично» в зачетке почти за все предметы, я чувствовала, что мой интерес к специальности близится к нулю. На мое отношение повлияло и то, что даже после окончания престижного вуза с красным дипломом не стоило надеяться на адекватную зарплату и карьерный рост.

Я не жалела, что училась в Бауманке, но понимала: дальше нужно что-то решать. Кто-то из одногруппников собирался в магистратуру в нашем же вузе, а я села и спросила себя: «Кира, чем ты вообще хочешь заниматься?»

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Читая эту статью, можно подумать, что я пошла в дизайнеры и потому переехала в Италию, но нет. Мне был интересен менеджмент, а именно управление проектами. Я не хотела получать второе высшее и заново учиться четыре года в бакалавриате, а в магистратуру в России можно было поступить, только успешно сдав вступительные экзамены.

Однако уровень моих знаний в менеджменте был практически нулевым, поэтому я решила продолжить обучение за границей, предварительно узнав, что в европейских вузах почти нигде не требуют сдавать вступительные экзамены, а принимают на основании среднего балла за бакалавриат и комплекта аппликационных документов.

Так я и оказалась в Италии. Впереди было минимум два года жизни в этой стране и нужно было как-то адаптироваться к новой реальности. Было ли это сложно? Сейчас расскажу.

Первый месяц в Италии

В сентябре 2017 года я упаковала вещи в два огромных чемодана и в рюкзак, попрощалась в Домодедово с родителями и улетела в Италию, в страну, где я не знала ни одного человека.

В Милане я добралась до общежития, проживание в котором выиграла по стипендии вместе с бесплатной учебой. После заселилась, купила еды и поняла, что я одна. Совсем одна

Тогда я в социальных сетях нашла девочку, которая должна была учиться вместе со мной, и она добавила меня в группу нашей специальности в WhatsApp. Я просто начала искать знакомый код страны среди номеров участников чата и увидела заветный «+7». На первую пару я уже шла не одна, а с новой знакомой Эльвирой. А потом наша русскоговорящая компания становилась все больше.

Но это было только начало. Я не понимала, как все устроено: как выбрать учебный план, что такое кабинет B2.2, в каком он корпусе, как сделать банковскую карту, где купить проездной? Это сейчас появились блоги о поступлении в итальянские вузы и жизни в стране, а тогда информации было катастрофически мало. Учитывая, что итальянские сайты — сущее безумие, решение этих вопросов вызывало у меня приступы паники. Выход нашелся.

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У нас в университете можно было попросить помощи у Buddy — куратора-второкурсника. А кроме того, в Италии, как и во многих странах, есть Welcome Week — это неделя до начала учебы, когда новичкам рассказывают, как все устроено. Так что постепенно мне удалось влиться в процесс и освоиться хотя бы в университете. Тем более в течение семестра здесь нет контрольных, дедлайнов и семинаров, где тебе нужно отвечать, а только лекции, групповые проекты на весь семестр и экзамены во время сессии.

Со страной оказалось чуточку сложнее. Больше всего в Италии я скучала по диджитализации. В России можно перевести деньги по номеру телефона за одну секунду. В Италии нужен IBAN (международный номер банковского счета — прим. «Ленты.ру») и несколько рабочих дней. Оплата квитанции по QR-коду? Что вы, это слишком сложно.

А еще оказалось, что Италия — очень закрытая страна. Пока я училась, постоянно в новостях читала об открытии «первого в стране» офлайн-магазина известного бренда или фастфуда. Здесь значительно меньший процент иностранных товаров, по сравнению с той же Россией, поэтому не стоит ждать на каждому углу «Старбакс» (кстати, первый в Италии открылся примерно через год после моего переезда) и «Макдоналдс» с KFC, а на прилавках магазинов знакомые названия.

К чему стоит быть готовыми при переезде в Италию?

Сейчас я побуду разрушителем легенд.

Италия — очень теплая страна, но я там замерзала. Зимой в квартирах отключают отопление на ночь. Итальянцы к этому уже привыкли, а вот ребята из СНГ постоянно замерзали, несмотря на несколько одеял. Кроме того, если есть желание отапливать квартиру в зимний период и не выключать кондиционер все лето, нужно быть готовым к очень большим счетам в конце месяца.

Италия — страна красоты и моды, но с бьюти-индустрией здесь на удивление все сложно. Старшее поколение итальянок привыкло два раза в неделю ходить в парикмахерскую и делать укладку, которая продержится все остальные дни. Объяснять, что такая укладка после стрижки не нужна, бесполезно. Скорее всего выйдете из салона с шикарным начесом и тонной лака.

Маникюр выглядит примерно так: сначала массируют руки, подпиливают кончики ногтей, отодвигают кутикулу и наносят лак. Все!

И стоит это объективно дорого. Поэтому в Италии я ходила к мастерам из СНГ, которые принимают на дому и делают все качественно.

Италия — европейская страна, но не стоит думать, что здесь все работает, как часы. Электрички стабильно опаздывают на 10-15 минут минимум, а еще очень часто бывают забастовки сотрудников транспортных служб, и тогда есть риск вообще никуда не доехать или потратить на это в разы больше времени. Однажды мы с друзьями ехали из Милана в соседний город на озеро. В середине пути поезд остановился, и нам сообщили, что из-за задержки он возвращается обратно. Нас просто высадили.

В госучреждениях нередко допускают ошибки в документах, которые могут стоить месяцев бумажной волокиты. Да и даже без ошибок все делается очень долго: тот же ВНЖ (вид на жительство) обычно ждут по полгода, и это норма для Италии.

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Но у жизни в Италии масса плюсов — помимо божественных климата и кухни, здесь очень высокий уровень образования, а итальянцы очень открытые и дружелюбные. Всегда готовы прийти на помощь, если что-то не получается.

Dolce far niente как философия жизни

На парах я поражалась непрекращающемуся клацанью по клавиатуре. Итальянские студенты максимально сконцентрированы во время лекций. 90 процентов из них учатся платно, поэтому у них очень высокая мотивация. Зато на перерыве все расслаблены. Например, итальянцы вполне могут провести 15 минут в очереди за кофе.

Впрочем, несмотря на усердную учебу и готовность пересдавать экзамены по пять раз, чтобы получить высший балл, философия Италии кроется в словосочетании: Dolce far niente — «сладкое ничегонеделание»

Даже если дедлайны по сдаче проекта горят, итальянцы не станут жертвовать сном, обедом и возможностью выпить кофе из автомата. Это то, чему я пыталась у них научиться, и то, из-за чего я так и не смогла найти здесь друзей.

Итальянцы действительно умеют чувствовать вкус жизни, поэтому они никогда не задерживаются на работе, а их обед может длиться несколько часов. Для меня было удивительно прийти на почту в три часа дня и понять, что сегодня мне не светит решить свою проблему, так как именно это маленькое отделение возле дома после обеда уже не открывается.

В Италии ценят личное время, поэтому магазины здесь могут не работать после семи часов вечера, а по воскресеньям открыты только большие супермаркеты, и то до часа дня. Это очень дисциплинирует — нужно планировать все свои покупки заранее. Никаких ночных забегов за шоколадкой не получится.

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Возможно, именно этот подход к жизни оказался не по мне — итальянцы не понимали, куда я все время тороплюсь. Поэтому в моей компании оказался только один итальянец, который отличался от всех остальных и оказался близок мне по духу.

Почему я не осталась работать в Италии?

Когда в 2020 году я готовилась к выпуску, меня постоянно спрашивали: «А где ты работаешь?» или «Неужели нужно было ехать поступать в Италию, чтобы в итоге вести онлайн-бизнес?»

Я действительно еще во время обучения в Италии активно занималась консультированием людей из СНГ по поступлению за границу. И это вышло совершенно случайно: мои одногруппники и друзья советовали меня кому-то, а я просто делилась опытом подачи документов. Мне нравилось быть причастной к исполнению чьей-то мечты. Еще я целыми днями отвечала на сообщения в соцсетях. Из этого желания помогать родился мой текущий бизнес, поэтому мне просто не нужна была работа в Италии. Но это не значит, что с работой в Италии какие-то проблемы. Уже во время учебы многие из моих одногруппников нашли работу.

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Крупные компании всегда с радостью берут студентов из престижных вузов. Ребята в университетах или сразу же после их окончания принимаются на стажировки с оплатой до тысячи евро (67,4 тысячи рублей) в месяц в зависимости от компании и специальности. Обычно стажировки длятся полгода. Если опыт работы менее года, то можно рассчитывать на зарплату от тысячи до двух тысяч евро (от 67,4 до 134,8 тысячи рублей) и годовой контракт. Если у кандидата есть мощные профессиональные компетенции, то компания захочет нанять его «навсегда», и здесь уже зарплаты могут быть выше.

Мои знакомые сразу после университета в среднем зарабатывали от 1,3 тысячи до 1,5 тысячи евро (от 87,6 до 101 тысячи рублей) на руки, а на жизнь у них уходило от 800 до тысячи евро (от 54 до 67,4 тысячи рублей) в месяц. При этом они жили в самом дорогом городе Италии — в Милане.

Чтобы найти работу, советую создать профиль на LinkedIn (в России соцсеть заблокирована) еще до переезда и добавить как можно больше контактов. Чем активнее вы там будете себя вести, тем больше людей вас увидят и смогут предложить работу сами.

Какой язык учить для переезда в Италию?

Не помню, в каком я была классе, но мы сидели с родителями, и мама предложила мне пойти учить второй язык. Я выбрала итальянский, просто потому что мы ездили с родителями в отпуск в эту страну. Занималась сначала с репетитором, потом ходила на курсы, в том числе с носителями. В университете стало не до этого, и только на третьем курсе я вернулась к языкам. Правда, к немецкому, так как изначально собиралась поступать в Германию, а не в Италию.

К тому моменту, когда я переехала в Италию, мне казалось, что я почти все забыла, поэтому боялась наделать ошибок в общении с итальянцами. Однако в бытовом плане знание языка меня сильно выручало, например, в магазинах, в кассах, в транспорте, на почте и так далее. На самом деле здесь гораздо охотнее будут общаться на ломаном итальянском, чем на безупречном английском.

Тем не менее основными моими языками в Италии стали русский и английский. На английском шло все обучение. Оказалось, что для этого не нужно знать все времена и читать в оригинале «Властелина колец»

Я вполне смогла освоить те предметы, которые никогда раньше не изучала, и сдавать экзамены с первой попытки. В свободное время я практически всегда общалась на русском, потому что в Италии живет и учится много ребят из СНГ, а я в основном дружила с ними.

Для работы в Италии желательно все-таки знать итальянский. Большая часть вакансий будет требовать знания языка хотя бы на уровне B1, а в идеале — B2. Это не значит, что нет никаких шансов найти работу. Это значит, что нужно будет приложить больше усилий, чтобы найти работу без итальянского, хотя учить язык все равно придется, поэтому советую начать как можно раньше, еще до переезда в Италию, даже если собираетесь учиться, как я, на английском. Впрочем, это не так сложно, как может показаться. Многие мои клиенты учат итальянский в России в спокойном темпе всего за один год, и потом в том числе поступают на программы на итальянском языке. Тем не менее уехать в Италию без итальянского можно, а вот остаться — вряд ли.

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Стоит ли переезжать в Италию?

На самом деле изначально я ехала именно получать образование, и мечты остаться в Италии насовсем у меня не было. Поначалу, конечно, были мысли устроиться на работу в Милане, пожить там хотя бы пару лет. Но в итоге я все равно постоянно думала о возвращении в Москву, потому что здесь комфортные условия для жизни лично для меня. После того как мое желание помогать людям с поступлением превратилось в полноценный бизнес, вопрос решился сам собой, и я четко осознала, что хочу вернуться в Москву, в том числе из-за того, что вести бизнес из России в разы удобнее и выгоднее.

Даже сейчас, несмотря на обстановку в мире, поток клиентов и желающих учиться в Италии остается стабильным

Конечно, часть людей решила отложить поступление на следующий год из-за страхов, сомнений и в принципе нестабильной ситуации, однако и желающих за последние месяцы также прибавилось.

У ребят из России есть определенные сложности, с которыми приходится справляться, — например, невозможность оплаты взносов за подачу документов в университеты с российских карт или закрытие IELTS/TOEFL в России. Несмотря на это, те, кто действительно хочет, по-прежнему могут поступить в итальянский университет.

Да, за 2,5 года Италия не стала для меня вторым домом. Местный менталитет мне не подошел, но я горячо люблю эту страну и при каждой возможности еду сюда туристом, чтобы повидаться с друзьями, сотрудниками и клиентами, насладиться неспешным течением жизни и открыть для себя новые грани местной кухни. Если вы хотите научиться жить со вкусом, то выбирайте Италию.

Пять советов, как пройти адаптацию в новой стране

1. Найдите наставника. Это может быть студент-старшекурсник, сосед по общежитию или просто человек, который когда-то переехал за границу. Такое общение поможет избежать ошибок на старте и снизить уровень стресса.

2. Распланируйте заранее все свои действия в первые недели. Четко пропишите, что необходимо сделать — например, открыть банковский счет, оформить сим-карту, заключить договор на аренду жилья, разведать ближайшие магазины. Постарайтесь собрать как можно больше информации об этих процедурах.

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3. Начните учить местный язык, чтобы знать его хотя бы на базовом уровне. Так вы будете чувствовать себя гораздо увереннее. В Италии я не раз сталкивалась с ситуациями, когда меня выручало знание даже пары фраз на итальянском. Хотя честно скажу, в Италию я переехала уже со средним уровнем итальянского, что облегчило мне адаптацию хотя бы на бытовом уровне.

4. Будьте открытыми другим культурам и привычкам. Первое время могут шокировать похлопывания по плечу от итальянцев и поцелуи при встрече и прощании, но потом вы привыкните.

5. Старайтесь как можно больше знакомиться с новыми людьми.Нетворкинг не только спасает от чувства одиночества, но и ускоряет адаптацию в новой стране. Именно с него я и начала, когда прилетела в Милан, и это было мое самое лучшее решение.