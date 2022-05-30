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1 час назад

5000 человек в Пекине закрыты на карантин из-за одного

Мира Маркина

Один из жителей Пекина нарушил режим самоизоляции, что привело к тому, что на карантине оказались закрыты пять тысяч человек, а в отношении самого мужчины заведено уголовное дело, об этом сообщает The Guardian.

Одного из жителей города Пекин обязали соблюдать режим самоизоляции по причине того, что он посещал пиццерию, в которой, как выяснилось, была высокая вероятность заражения новой коронавирусной инфекцией. Однако мужчина не сделал этого, а продолжал выходить из дома, проигнорировав выставленные ему ограничения по свободному передвижению.

Ранее мы писали о новых вспышках коронавируса в Китае этой весной.

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