История австралийки, которая жила на улице, в приюте и машине

Когда Салли было 23 года, она жила со своей 13-месячной дочерью Джессикой в машине. Она не позволяла себе спать ночью, потому что боялась, что кто-нибудь разобьет окно и нападет на них. Сейчас Салли 30, и она вспоминает тот период как один из самых тяжелых в своей жизни. Историю женщины рассказал kidspot.com.au.

Фото: Ezhikezhik.ru Ezhikezhik.ru

Впервые Салли оказалась без крыши над головой в 11 лет, когда ее мать, принимающая наркотики, выгнала ее. Салли было некуда пойти, она спала с другими детьми в парках и под лестницами.В следующие годы Салли то обретала временный дом, то снова оказывалась на улице.Она селилась у бабушки, но мать, употреблявшая наркотики, снова оказывалась там, и остаться было невозможно. В 16 лет Салли обратилась в некоммерческую организацию, поддерживающую детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и те поселили ее к опекуну.

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«Я нашла свою первую настоящую семью»,

— вспоминает Салли.

Но от него она снова перебралась к бабушке. А в 22 Салли забеременела. Она не хотела обременять бабушку и снова сменила дом — попробовала опять жить с с матерью, но это было невозможно: мать продолжала принимать наркотики, в доме была очень тяжелая атмосфера.

«Я решила, что с меня достаточно. Я просто не могла уже с этим справиться, силы кончились, — рассказывает Салли. — И я ушла».

Беременная и бездомная — что может быть хуже? Но Салли говорит, что ее это не так пугало — она уже привыкла скитаться от дома к дому и даже ночевать на улице.Шелтер, снова опекун, приют для одиноких родителей, оказавшихся в беде… Где-то в середине этого пути Салли родила.

«Иногда в два часа ночи в дом опекуна, где я жила, приходили наркоманы, стучали в дверь. Джессика просыпалась, мне приходилось ее успокаивать и игнорировать буянов»,

— делится женщина.

Пока Салли была в приюте, она накопила с государственного пособия две тысячи долларов. Купив машину, она нашла спокойную улицу и припарковалась там.Неделю Салли с 13-месячной дочерью жили в машине. Каждую ночь женщина пыталась бодроствовать, потому что боялась, что кто-нибудь разобьет окно и нападет на них:

«Я постоянно извинялась перед дочерью, говорила ей, что ситуация изменится, все будет хорошо… Я чувствовала, что подвела Джессику. Иногда я даже думала, что ей бы лучше жить с кем-то другим, кто смог бы обеспечить ее. Я была в глубокой депрессии. Это был поворотный момент для меня — и самый тяжелый период, ночами я непрерывно плакала».

Прожив неделю в машине, она снова обратилась в прежнюю некоммерческую организацию. С помощь сотрудников она нашла дом для аренды.

«Я думала, что мне никогда не сдадут жилье, потому что я одинокая мама, — вспоминает Салли. — Теперь я могла просто проводить время со своей дочерью и мне не нужно было постоянно оглядываться. Это невероятное ощущение».

Теперь Салли помогает поддерживать других женщин, обращающихся в НКО, она рассказывает им свою историю.

Джессике сейчас семь. Салли продолжает бороться с депрессией, ее не покидает страх, что она снова останется без крыши над головой, но она может дать дочери любовь и дом, которых у нее самой никогда не было, и это счастье.

Почти 50 процентов бездомных в Австралии — это женщины, большая часть которых пережила домашнее насилие. Чаще всего без крыши над головой оказываются женщины старше 55 лет.