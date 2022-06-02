70 лет на троне: Елизавета застала закат империи, но сохранила авторитет

В 2022 году исполняется 70 лет правления Елизаветы II в Великобритании. Так долго на троне не находился ни один монарх. За эти годы и мир, и сама Великобритания изменились до неузнаваемости, а монархию потрясли многочисленные скандалы. Однако Елизавете II удавалось сохранять авторитет, несмотря ни на что. «Лента.ру» рассказывает историю последней королевы Британской империи.

Фото: AP AP

Елизавета Александра Мария Виндзор появилась на свет 21 апреля 1926 года в семье будущего британского короля Георга VI. Она была только третьей в линии наследования престола после своего отца и его старшего брата. Перспектива когда-нибудь занять трон была весьма призрачной.

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Впервые принцесса Лилибет, как называли ее в кругу семьи, прославилась на весь мир вскоре после своего третьего дня рождения. 29 апреля 1929 года вышел очередной номер американского журнала Time, на обложке которого было изображение самой юной представительницы королевской фамилии.

Будущее девочки изменилось 11 декабря 1936 года, когда правивший всего 10 месяцев Эдуард VIII отрекся от престола, не пожелав расстаться со своей возлюбленной — американкой Уоллис Симпсон. Престол занял отец 10-летней Елизаветы. После коронации Георга VI она заняла первое место в линии наследования

Во время Второй мировой войны, 13 октября 1940 года, 14-летняя Елизавета впервые выступила по радио. Она обратилась к детям Великобритании и призвала их помогать родителям и быть стойкими во времена тяжелых испытаний. В 1945-м будущая королева вступила в Женский вспомогательный территориальный корпус в качестве водителя-механика. Она стала первой женщиной из королевской семьи, которая служила в армии, что, несомненно, добавило юной принцессе народной любви.

6 февраля 1952 года король Георг VI скончался, и королевой провозгласили Елизавету. Официальная коронация состоялась 2 июня 1953 года в Вестминстерском дворце. Впервые в истории церемонию транслировали по телевидению, благодаря чему ее увидели 27 миллионов человек.

Пока Елизавета завоевывала сердца подданных, ее младшая сестра Маргарет стала объектом пристального внимания назойливых репортеров и источником скандалов, которых прежде королевская семья не знала.

В 1953 году таблоиды растрезвонили о длившемся несколько лет тайном романе принцессы Маргарет с героем войны, летчиком Питером Таунсендом. После этого паре пришлось расстаться.

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Десять лет спустя фотограф Рей Беллизарио тайно сфотографировал принцессу в купальнике. Папарацци продал снимки Daily Express, и для того, чтобы предотвратить их публикацию, Букингемскому дворцу пришлось использовать все свое влияние.

Со своим будущим мужем, принцем Филиппом, Елизавета познакомилась еще в 1939 году, когда ей было всего 13 лет, а ему — 18. Филипп участвовал во Второй мировой войне в качестве боевого офицера британского флота. В 1947 году Елизавета и Филипп, которые переписывались всю войну, поженились в Вестминстерском аббатстве.

У Елизаветы и Филиппа четверо детей. Первенец, принц Чарльз, и их единственная дочь, принцесса Анна, появились на свет еще до коронации. После 10-летнего перерыва у них родился третий ребенок — принц Эндрю, а затем, в 1964 году, — младший сын королевы — принц Эдвард.

В 1950-е годы Великобритания все еще оставалась империей, и королева с супругом много путешествовали по колониям и бывшим владениям короны, пытаясь поддержать авторитет монархии и помочь созданию Британского Содружества наций.

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Елизавету II и Уинстона Черчилля, руководившего страной во время Второй мировой войны и повторно занявшего пост премьер-министра в 1951 году, связывали теплые отношения. Когда он окончательно ушел в отставку в 1955-м, королева написала трогательное письмо, в котором говорила, что ей будет очень не хватать ее первого премьер-министра.

Отношения королевы и Маргарет Тэтчер, возглавлявшей британское правительство с 1979-го до 1990 года, были намного сложнее.

Журналисты утверждали, что королева, которая обычно старалась не вмешиваться во внешнюю политику, была крайне недовольна тем, что Тэтчер отказывалась вводить санкции против ЮАР, где долгие годы проводилась расистская политика апартеида.

Тем не менее в 1995 году, когда Тэтчер исполнилось 70, Елизавета назначила ее дамой Благороднейшего ордена Подвязки, в который входят 24 самых верных подданных монарха. Кроме того, королева лично присутствовала на юбилее бывшего премьер-министра.

В 1981 году старший сын королевы принц Чарльз женился на Диане Спенсер. Эта яркая женщина стала еще одним источником скандалов в королевской семье. В частности, утверждалось, что принца Чарльза раздражала ее невероятная популярность в мире, затмевавшая его и остальных членов семьи.

Однажды Елизавета II всерьез обиделась на принцессу Диану за то, что та сделала модную стрижку перед очередным выступлением монарха в парламенте.

Королева посчитала, что таким образом невестка пыталась перетянуть внимание общественности на себя.

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1992 год стал для Елизаветы II одним из самых тяжелых за все время правления.

Сама она в речи по случаю 40-летия правления назвала его «ужасным годом». Виной тому стали многочисленные скандалы в королевской семье, сопровождавшиеся ростом антимонархических настроений в стране

В течение считанных месяцев семью потрясли сразу два развода: младший сын королевы принц Эндрю расстался с супругой Сарой, а дочь Анна развелась с капитаном Марком Филипсом.

В том же году вышла скандальная неавторизованная биография «Правдивая история принцессы Дианы», в которой утверждалось, что принц Чарльз изменял жене с Камиллой Паркер, с которой у него якобы был роман еще в начале 1970-х. Через два месяца в желтую прессу попали фотографии супруги принца Эндрю Сары топлесс в компании ее любовника Джона Брайана.

В довершение всего в ноябре 1992 года произошел крупный пожар в Виндзорском замке — одной из резиденций королевы. Многим казалось тогда, что пожар символизирует наступление последних дней британской монархии.

В 1996 году принц Чарльз и принцесса Диана развелись, а через год она погибла в автомобильной катастрофе в Париже вместе с новым возлюбленным Доди Аль-Файедом.

Трагедия породила целый ворох сплетен и конспирологических теорий, обвинявших Елизавету II в причастности к смерти «опозорившей семью» принцессы.

Диана была похоронена со всеми почестями, полагающимися члену королевской семьи, по протоколу, предназначавшемуся все еще здравствовавшей на тот момент королеве-матери. Распоряжение об этом отдала лично Елизавета II. Когда похоронная процессия проезжала мимо Букингемского дворца, королева склонила голову в знак скорби.

Елизавета II стала первым британским монархом, посетившим Россию после революции 1917 года. Визит королевы и принца Филиппа состоялся в 1994 году по приглашению президента Бориса Ельцина. Елизавета II и ее супруг открыли мемориальную доску в честь своего визита в Английском подворье в Москве, побывали в Большом театре и Грановитой палате Кремля.

От отца Елизавета унаследовала любовь к животным. Она с детства обожает собак породы корги, которых при дворе держали десятками.

Первого корги будущей королеве подарили еще в 1933 году. После того как Елизавета взошла на престол, многочисленным питомцам были отведены отдельные покои в Букингемском дворце.

Несмотря на то что при дворе живут и другие собаки, именно королевские корги стали едва ли не еще одним символом монаршей власти в Великобритании. Впрочем, с 2015 года Елизавета II перестала заводить новых питомцев, опасаясь за то, что после ее смерти они останутся без должной заботы.

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В 2012 году в Великобритании и странах Содружества прошли торжества, посвященные 60-летию восшествия Елизаветы II на престол. Предыдущий подобный «бриллиантовый юбилей» британского монарха отмечался в 1897 году, в правление королевы Виктории. Елизавета II с принцем Филиппом совершили праздничный тур по Великобритании, а другие члены королевской семьи отправились в турне по странам Содружества.

19 мая 2018 года состоялась свадьба внука Елизаветы II принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл. Этот союз оказался еще одним источником скандалов.

С 1 апреля 2020 года принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи и переехали жить в Калифорнию.

Маркл утверждала, что подвергалась расистским нападкам со стороны некоторых членов королевской семьи. Однако пресса уверяла, что даже после отъезда в США Гарри и Меган по-прежнему поддерживали теплые отношения с Елизаветой II.

9 апреля 2021 года, не дожив двух месяцев до 100-летнего юбилея, скончался супруг королевы Филипп. Состояние принца Эдинбургского резко ухудшилось в феврале 2021-го. Он перенес хирургическую операцию, однако она отсрочила смерть лишь на месяц.

Елизавета II говорила, что смерть Филиппа опустошила ее сердце.

Осенью 2021 года стало известно о серьезном ухудшении здоровья самой королевы. Она отменила несколько официальных визитов, а в конце октября провела ночь в больнице. В ноябре Елизавета II не участвовала в церемониях по поводу Дня поминовения. В феврале 2022 года появилась информация, что королева не может передвигаться самостоятельно даже при помощи трости. Затем сначала принц Чарльз, а после и сама Елизавета II заразились COVID-19.

Несмотря на опасения британцев и мрачные прогнозы некоторых экспертов, 29 марта королева появилась в Вестминстерском аббатстве на панихиде, посвященной годовщине смерти принца Филиппа. Она прошла к своему месту в первом ряду под руку с сыном, принцем Эндрю, который в последние годы находится в центре крупного скандала, связанного с обвинениями в изнасиловании.

17 мая 96-летняя Елизавета II неожиданно появилась на открытии новой линии лондонского метро, названной в ее честь. Она спустилась в подземку в сопровождении своего младшего сына Эдварда, графа Уэссекского.

Королева открыла табличку линии и расспросила сотрудников станции о подробностях оплаты проезда. Она опиралась на трость, но шла самостоятельно.

Благодаря платиновому юбилею правления Елизаветы II, в прошлое, похоже, уходит еще одна скандальная история рода Виндзоров. 31 мая британские СМИ сообщили, что внуки королевы, принцы Уильям и Гарри, помирились и снова начали общаться. Ожидается, что 4 июня принц Гарри, его супруга Меган Маркл и их дети, Арчи и Лилибет, встретятся с Елизаветой II на мероприятии в Виндзорском замке. Ради того, чтобы впервые увидеть правнучку, названную в ее честь, королева отменила поездку на любимое спортивное мероприятие — Эпсомское Дерби.