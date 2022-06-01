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3 часа назад

Мать двоих детей собралась в отпуск без мужа и нарвалась на осуждение в сети

Lenta.ru

Мать двоих детей решила отправиться в отпуск без мужа и одного ребенка и нарвалась на осуждение среди пользователей сети, которые назвали ее жестокой. Своей историей женщина поделилась на родительском форуме Mumsnet, на ее пост обратило внимание издание The Sun.

Мать двоих детей собралась в отпуск без мужа и нарвалась на осуждение в сети
Фото: Фото: Timothy Meinberg / UnsplashФото: Timothy Meinberg / Unsplash

По словам автора публикации, она находится в декретном отпуске, но собралась отдохнуть и «сменить обстановку после тяжелых родов». Юзерша пояснила, что посоветовалась с супругом, и он согласился присмотреть за их старшим ребенком, однако женщина все еще сомневается в правильности своего решения.

«Часть меня думает, что это отличная идея — уехать, а другая часть чувствует вину за то, что придется на какое-то время бросить ребенка», — написала она и попросила совета читателей.

Пост женщины вызвал неоднозначную реакцию у пользователей сети. Юзеры назвали родительницу жестокой и обвинили в безответственности.

«Я бы не оставляла старшего дома. Им и так нелегко, не быть единственным ребенком, а тут еще мама исчезает с малышом на несколько дней, чтобы поехать развлекаться», «Так поступать просто подло», «В чем проблема, если можно просто забрать старшего из яслей и взять с собой обоих детей», «Звучит жестоко», — писали они в комментариях.

Однако многие пользователи поддержали решение женщины.

«Малыш и ребенок — это тяжелая работа. Так что несколько дней отдыха необходимы», «Поезжайте, ради всего святого, и наслаждайтесь», «Редко когда выпадает такая возможность, не упускайте ее», «Блестящая идея», «Даже не сомневайтесь, отдыхайте», — отмечали они.

В мае пассажир самолета рассказал на Reddit, что отказался уступить место матери с ребенком. Пост мужчины вызвал неоднозначную реакцию у пользователей сети. Часть юзеров раскритиковали путешественника, назвав его эгоистом и обвинив в безразличии к детям.

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