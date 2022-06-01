Мать двоих детей собралась в отпуск без мужа и нарвалась на осуждение в сети

«Я бы не оставляла старшего дома. Им и так нелегко, не быть единственным ребенком, а тут еще мама исчезает с малышом на несколько дней, чтобы поехать развлекаться», «Так поступать просто подло», «В чем проблема, если можно просто забрать старшего из яслей и взять с собой обоих детей», «Звучит жестоко», — писали они в комментариях.