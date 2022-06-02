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3 часа назад

Адвокат Эмбер Херд сообщила о сокрытии ряда доказательств по делу Джонни Деппа

Lenta.ruиещё 2

Адвокат Эмбер Херд Элейн Бредехофт (Elaine Bredehoft) заявила о том, что в деле о клевете против Джонни Деппа было скрыто «огромное количество доказательств». Ее слова передает The Independent.

Адвокат Херд сообщила о сокрытии ряда доказательств
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Как утверждает адвокат, сторона Херд располагала большим количеством доказательств, которые были проигнорированы в судебном разбирательстве. Бредехофт заметила, что эти же доказательства были предоставлены в 2020 году, когда Джонни Депп проиграл суд. Речь идет о деле против издания The Sun, в котором была опубликована статья о том, что актер избивал жену. Суд проходил в Великобритании.

«Тогда суд установил, что господин Депп совершил как минимум 12 актов домашнего насилия, включая сексуальное, в отношении Эмбер. Какие уроки извлекла из этого команда Деппа? Что надо демонизировать Эмбер и скрывать улики. У нас было огромное количество доказательств с 2020 года, которые были скрыты в этом деле. Но в Великобритании, когда до них дошла очередь, Эмбер выиграла суд, а Депп проиграл»,

— высказала мнение адвокат Херд.

Ранее сообщалось, что Джонни Депп выиграл суд против Эмбер Херд. Актрису признали виновной в деле о клевете и обязали выплатить бывшему супругу 15 миллионов долларов.

Люди,Джонни Депп,
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