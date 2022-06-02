Адвокат Херд сообщила о сокрытии ряда доказательств

«Тогда суд установил, что господин Депп совершил как минимум 12 актов домашнего насилия, включая сексуальное, в отношении Эмбер. Какие уроки извлекла из этого команда Деппа? Что надо демонизировать Эмбер и скрывать улики. У нас было огромное количество доказательств с 2020 года, которые были скрыты в этом деле. Но в Великобритании, когда до них дошла очередь, Эмбер выиграла суд, а Депп проиграл»,