Бабушка выложила в сеть фото в нижнем белье и напугала внучку

На размещенном в соцсети снимке 64-летняя бабушка позировала, стоя у панорамного окна спиной к камере. При этом для фотосессии она надела стринги и бюстгальтер черного цвета и распустила волосы. «Закрой дверь, на улице холодно», — гласила подпись к публикации.

«Она показывает нам, женщинам среднего возраста, что мы еще тоже на что-то способны», «У меня тяжело проходит период менопаузы, я набрала вес, но ты вдохновляешь меня вернуть прежнюю фигуру!» — написали пользовательницы.

В свою очередь, снимок не одобрили дочь и внучка Максвелл, которые попросили родственницу удалить откровенный кадр. Однако юзерша решила оставить его в своем аккаунте, несмотря на их требования. «Не так много людей могут похвастаться таким телом. Тем более я вдохновляю других женщин тренироваться. Если вы можете быть сексуальными — будьте. Наслаждайтесь жизнью», — заявила она.