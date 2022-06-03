Семен Буденный: как советский кавалерист №1 воевал в Первую мировую

Казалось бы биография Семена Михайловича Буденного, легендарного героя Гражданской войны, создателя Первой Конной армии известна до мельчайших подробностей. Тем не менее, это не так. Участие командарма во время Первой Мировой войны в боевых действиях в Персии до сих пор практически не изучена.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Трудный выбор

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Согласно данным военных историков до 70 процентов командного состава Красной армии до революции исправно служили в вооруженных силах Российской империи, имея, порой, высокие офицерские звания и многочисленные награды. Семен Михайлович Буденный из этой категории красных командиров. Революцию будущий красный командарм встретил в чине вахмистра, относящегося к младшим унтер-офицерским должностям. При этом С.М. Буденный обладал как минимум двумя Георгиевскими крестами, которые выдавали лишь за героизм, проявленный на поле боя. Тем не менее, в своих поздних мемуарах Семен Михайлович писал, что «Георгиев» у него было четыре, а пятого он был лишен за рукоприкладство, но документально имеется подтверждение лишь о наличии у него двух самых почетных наград царской армии.

Учитывая, что С.М. Буденный вырос среди казаков, сложно понять, почему он встал на сторону большевиков. Тем не менее, как показала дальнейшая история, выбор оказался верным. Боевой путь Семена Михайловича после этого судьбоносного для него события хорошо известен, в то время, как информации о том на полях каких сражений он завоевывал свои ордена в царской России практически нет.

Буденный против китайцев

Самое удивительное, что первыми противниками С.М. Буденный после поступления на службу в царскую армию стали китайцы. Дело в том, что свою службу Семен Михайлович начинал на Дальнем Востоке, поневоле оказавшись активным участником Русско-японской войны. Полк, в котором служил С.М. Буденный, охранял линии поставки снабжения русской армии от постоянно атаковавших ее тылы китайцев и бандитов Манчжурии. В годы Первой Мировой войны Семен Михайлович состоявший в 18-ом драгунском Северском полку проявлял чудеса храбрости уже на германском, австрийском и кавказском фронтах. Причем вместе с ним в знаменитом драгунском полку служило, немало известных людей: В.А. Агапкин – автор «Прощания славянки»; И.Р. Багратион – племянник героя войны 1812 года; А.Б. Кусиков – поэт, близкий друг С.А. Есенина; В.М. Ширяев – один из основателей Добровольческой армии. В 1915-1916 годах полк проводил операции на территории современных Ирана и Ирака против союзных Германии турецких войск.

Георгия за Персию