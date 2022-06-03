Семен Буденный: как советский кавалерист №1 воевал в Первую мировую

Казалось бы биография Семена Михайловича Буденного, легендарного героя Гражданской войны, создателя Первой Конной армии известна до мельчайших подробностей. Тем не менее, это не так. Участие командарма во время Первой Мировой войны в боевых действиях в Персии до сих пор практически не изучена.
Согласно данным военных историков до 70 процентов командного состава Красной армии до революции исправно служили в вооруженных силах Российской империи, имея, порой, высокие офицерские звания и многочисленные награды. Семен Михайлович Буденный из этой категории красных командиров. Революцию будущий красный командарм встретил в чине вахмистра, относящегося к младшим унтер-офицерским должностям. При этом С.М. Буденный обладал как минимум двумя Георгиевскими крестами, которые выдавали лишь за героизм, проявленный на поле боя. Тем не менее, в своих поздних мемуарах Семен Михайлович писал, что «Георгиев» у него было четыре, а пятого он был лишен за рукоприкладство, но документально имеется подтверждение лишь о наличии у него двух самых почетных наград царской армии.
Учитывая, что С.М. Буденный вырос среди казаков, сложно понять, почему он встал на сторону большевиков. Тем не менее, как показала дальнейшая история, выбор оказался верным. Боевой путь Семена Михайловича после этого судьбоносного для него события хорошо известен, в то время, как информации о том на полях каких сражений он завоевывал свои ордена в царской России практически нет.
Самое удивительное, что первыми противниками С.М. Буденный после поступления на службу в царскую армию стали китайцы. Дело в том, что свою службу Семен Михайлович начинал на Дальнем Востоке, поневоле оказавшись активным участником Русско-японской войны. Полк, в котором служил С.М. Буденный, охранял линии поставки снабжения русской армии от постоянно атаковавших ее тылы китайцев и бандитов Манчжурии. В годы Первой Мировой войны Семен Михайлович состоявший в 18-ом драгунском Северском полку проявлял чудеса храбрости уже на германском, австрийском и кавказском фронтах. Причем вместе с ним в знаменитом драгунском полку служило, немало известных людей: В.А. Агапкин – автор «Прощания славянки»; И.Р. Багратион – племянник героя войны 1812 года; А.Б. Кусиков – поэт, близкий друг С.А. Есенина; В.М. Ширяев – один из основателей Добровольческой армии. В 1915-1916 годах полк проводил операции на территории современных Ирана и Ирака против союзных Германии турецких войск.
По воспоминаниям самого С.М. Буденного, именно в ходе Персидской компании во время наступления на Багдад, в сражении за город Ван будущий командарм был награжден Орденом Святого Георгия 4-й степени. Сам Николай II выступил с речью, в которой выразил благодарность драгунам за их ратный труд на территории Персии. Однако до Багдада, столицы Ирака полк не дошел всего 100 километров. Взятию города помешало изменение обстановки на фронте. Тем не менее, именно благодаря умелым действиям драгун, считавшихся лучшими конниками армии Российской империи, в Персии нашим войскам удалось нейтрализовать вооруженные формирования турок, не дав им вовлечь в войну Персию на стороне Германии и ее союзников. В то же время сам С.М. Буденный, по его опубликованным в 1970-е годы воспоминаниям, принимал в данной операции самое активное участие. По словам Семена Михайловича, в ходе успешных наступательных действий кавалеристам полка оставалось всего пять дневных переходов до Багдада. К этому времени турки, понеся большие потери, были вытеснены к границе Персии. Одновременно 13 тысяч англичан вместе с главнокомандующим английским корпусом генералом Таунсендом, на поддержку которых двигались драгуны, сдались в турецкий плен. Задача по вытеснению турок с территории Персии была успешно решена, а поддерживать англичан с этого момента не имело никакого смысла. По приказу командования полк вернулся на территорию Российской империи, всего 100 километров не дойдя до Багдада.