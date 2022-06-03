История Эдит Ева Эгер, которая выжила в Освенциме

Мы часто задаемся вопросом, почему с нами случаются те или иные события, не понимая, что сами создаем свое будущее. Своими решениями, своим отношением к происходящему, состоянием сознания.

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Именно об этом пишет в книге «Выбор» Эдит Ева Эгер. Почему нам стоит поподробней познакомиться с этой работой? Историю жизни Эдит без преувеличения можно назвать поразительной и вдохновляющей. В 16 лет она попала в Аушвиц, прошла через пытки и голод, смогла выжить и посвятила себя помощи другим людям, став психологом. Главный посыл книги состоит в том, что нам нужно разрушить ограничивающие убеждения в своем сознании. Мы не способны изменить то, что уже случилось с нами, но можем выбрать то, как жить дальше. Только так мы станем свободными.

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Эдит Ева Эгер родилась в 1927 году. Она была еврейкой. Ее отец Лайош Элефант был известным портным в словацком городе Кошица. Семья была достаточно обеспеченной. Но девочка и ее две старшие сестры не имели самого необходимого — любви и внимания со стороны родителей. Для матери Эдит этот брак сулил выгоду, сердце же было отдано совсем другому мужчине. Маленькая Эдит постоянно слышала о себе, что некрасива. Поэтому она росла очень неуверенной в себе. Но у девочки были явные достоинства — отличный музыкальный слух и гибкость, которые она развила на уроках балета.

В 1939 году началась война, но это не помешало Эдит влюбиться. Ее избранника звали Эрик, и он очень трепетно ухаживал, несмотря на комендантский час. Хрупкое счастье девушки омрачалось лишь разговорами в семье о необходимости переезда. Немцы развернули активную кампанию по притеснению евреев. Но родители Эдит решили остаться дома и никуда не уезжать.

Жизнь Эдит изменилась в один миг. Семью Элефантов немцы отправили на кирпичный завод, затем погрузили в теплушки и повезли в неизвестном направлении. По прибытию они увидели над воротами надпись, что в переводе с немецкого означает «труд делает свободными». По этой причине Лайош ободрял своих родных словами, что они просто будут работать, пока не закончится война. Но реальность оказалась более ужасной и жестокой.

Сначала Эдит разлучили с отцом, потом мать отсеяли в группу к малолетним детям и пожилым женщинам. Позже девушка узнает, что ее родители погибли в тот же день в газовой камере. В бараках Освенцима новоприбывших осматривал сам Менгеле, его называли Ангелом Смерти из-за того, что он проводил медицинские опыты над узниками. Он искал талантливых юношей и девушек для своих экспериментов. Эдит занималась балетом, поэтому ее вытолкнули из строя. Девушке не осталась ничего другого как танцевать вальс перед своим палачом. Но во время танца она закрыла глаза и представляла себя на подмостках Венской оперы. Эдит танцевала не для Менгеле, она кружилась в танце для любимого и своих родных.

В 1945 году Эдит вместе с другими выжившими была отправлена в Маутхаузен. Часть людей фашисты посадили на крыши вагонов, думая, что таким образом можно будет избежать бомбежек состава. Но снаряды все равно падали, люди гибли. До австрийской границы людей погнали пешком. Не все прошли это суровое испытание, большинство людей умирало на ходу. Но у Эдит получилось преодолеть этот путь. Она бы ни за что не дошла до следующего пункта назначения, если бы не ее подруги по бараку, которые несли девушку на скрещенных руках.

Попав в концлагерь Гунскирхен, Эдит была на волоске от смерти. Жизнь ей спас американский солдат, заметивший девушку в груде мертвых тел. После войны Эдит решила вернуться в Кошицу. Спустя некоторое время за ней начал ухаживать венгерский еврей Альберт Эгер, за которого девушка вышла замуж. Молодой человек не попал в военное время в концлагерь, поэтому Эдит не видела отражение труб крематория в его глазах. Чета Эгеров воспитала троих детей - сына и двух дочерей. С 1949 года семейство вынуждено было перебраться в США. В Америке Эдит увлеклась психологией, начала серьезно изучать эту науку, даже получила научную степень бакалавра в университете Техаса.

Именно благодаря психологии доктор Эгер стала всемирно известной. Она помогает ветеранам, военным, всем людям, которые столкнулись с различными травмирующими обстоятельствами.

Уникальность практики доктора Эгер состоит в том, что она сама пережила нечеловеческую жестокость и теперь делает все, чтоб помочь своим пациентам обрести уверенность. Она вдохновляет сделать свой выбор, отпустить страдания и начать движение в сторону личного счастья.

В книге «Выбор» Эдит Ева Эгер описаны истории перерождения ее пациентов. Доктор вспоминает свое пребывание в концлагере, свои душевные переживания и показывает, как ее опыт может помочь другим обрести истинную свободу, выйдя из ментальной тюрьмы. Эдит уверена, что можно корить судьбу за страдания и сложности, а можно увидеть в каждом испытании шансы и уроки.

Доктор Эгер на страницах книги рассказала о том, что в Освенциме ее называли раковой опухолью на теле человечества, но она выжила в таких условиях только потому, что не захотела прислушиваться к этим словам. Так она сделала свой выбор. По ее словам все мы рождаемся в любви и радости, но по мере взросления слышим запреты и мнения других людей. И постепенно начинаем прислушиваться к ним.

Хорошая новость в том, что каждый человек способен переписать сценарий, который в него заложили. Ведь самая главная сила — это сила нашего ума. Людей невозможно заставить думать так, а не иначе, если они сами этого не захотят. Только в отношениях с матерью можно пройти всю жизнь. Все остальные связи рано или поздно прервутся. А любая зависимость ведет к депрессии.

Эдит Эгер после освобождения часто думала о том, зачем она живет. Девушка тяжело болела, ее посещали мысли о суициде. Но в какой-то момент она почувствовала, что может начать жизнь заново. На самом деле умереть намного проще, чем жить. Доктор Эдит поделилась с читателями, что много работает с людьми, которые находятся на развилке своей жизни и тоже думают о смерти. Разница лишь в том, что она всегда знала своего врага в лицо, а ее пациенты — нет. Поэтому важно заглянуть вглубь себя, соприкоснуться с самим собой, подружить свой ум, сердце и тело.