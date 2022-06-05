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2 часа назад

Расшалившийся принц Луи получил замечание от дяди на шествии в честь Елизаветы II

Газета.Ruиещё 3

Четырехлетний принц Луи, сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон, получил предупреждение от Майка Тиндолла, который приходится ему дядей.

Расшалившийся принц Луи получил замечание от дяди
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Как сообщает газета Metro, фотографы заметили, как Тиндолл - зять дочери Елизаветы II принцессы Анны - жестом показывает сидящему перед ним принцу, что следит за его поведением на финальной части торжеств по случаю Платинового юбилея королевы.

Перед этим Луи был замечен за шалостями: прежде, чем получить замечание от дяди, он извивался на стуле, пытался встать, бросал подушку и закрывал глаза и уши. На фотографиях с парада видно, что после того, как Майк Тиндолл призвал принца Луи к порядку, мать ребенка, Кейт Миддлтон, засмеялась. Шествие в честь Платинового юбилея Елизаветы II стало заключительным мероприятием праздничных торжеств.

Оно закончилось появлением членов королевской семьи на балконе Букингемского дворца и гимном Великобритании "Боже, храни королеву" в исполнении певца Эда Ширана и других звезд британской сцены. Ранее сообщалось, что голограмма молодой Елизаветы II помахала зрителям из кареты в праздничной процессии.

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