Как россиянка вышла замуж за француза и настрадалась

Наталья из Подмосковья уже семь лет живет между Францией и Россией — и виной этому любовь, но не к стране, а к мужчине. За нее все решил случай: в одном из парижских баров она познакомилась с человеком, влюбилась и вышла за него замуж. В рамках цикла материалов о жизни россиян за границей Наталья рассказала «Ленте.ру», как ее поразили местная бюрократия и медицина, почему россиянину сложно жить на французский манер, а также о том, как события на Украине повлияли на жизнь французов.

Фото: @sasharommphoto @sasharommphoto

Отпускной роман

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Признаться честно, я никогда не хотела ни отношений на расстоянии, ни жить ни в какой-либо другой стране, кроме России. Просто так получилось… Я окончила факультет русского языка и литературы МГУ и еще студенткой последнего курса начала работать редактором в глянцевом журнале.

Конечно, на начальном этапе карьеры периодически возникали шальные мысли о том, не попробовать ли пожить в другой стране, но все они разбивались о вопрос, кем я там буду работать, если мой главный навык — это написание текстов на русском языке.

И уж тем более я никогда не хотела жить во Франции. Однако именно в этой стране я бывала чаще, чем в какой-либо другой европейской стране. Но не потому, что была влюблена в нее. Францию, в отличие от меня, страстной поклонницы Италии (и итальянской кухни), обожала моя лучшая подруга, которая виртуозно умеет планировать путешествия, я же могу только виртуозно быстро соглашаться с ее предложениями махнуть в Бордо, а оттуда окольными тропами добраться до Парижа.

И так сложилось, что в один из наших с ней приездов во Францию в одном из парижских баров я познакомилась с молодым человеком, с которым у нас закрутился бурный, но ни к чему не обязывающий отпускной роман, который внезапно затянулся на три года, а потом перерос в брак. Просто так получилось…

Эмигрантская свадьба

Пожениться мы решили в 2017 году, пышных торжеств не планировали, поэтому были уверены, что сумеем все сделать за месяц. Тогда я впервые столкнулась со знаменитой французской бюрократией, и этот процесс затянулся на целых полгода.

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Для заключения брака с иностранцем во Франции нужно собрать пакет документов, и главная проблема заключается в том, что для каждой префектуры он всегда разный, и опубликованный на сайте список вполне может быть неполным. Часть необходимых справок и выписок можно получить в российском консульстве, но копию свидетельства о рождении и выписку из домовой книги — только в России.

Чтобы не оказаться в ситуации, когда для того, чтобы стать честной женщиной, не хватает всего одной бумажки, я основательно изучила все эмигрантские форумы и собрала максимально возможный пакет документов.

И не зря — пригодились все, даже те, которых не было в изначальном списке требований.

На то, чтобы только подать заявление, у нас ушло больше месяца. Во-первых, сделать это можно не в любой день, а только по предварительной записи. Во-вторых, перед тем, как у вас примут заявление на регистрацию брака, нужно пройти собеседование, цель которого — выяснить, добровольно ли пара хочет пожениться и не является ли этот союз фиктивным. На этой же встрече сотрудник префектуры обычно изучает комплект документов и просит донести недостающее.

Нам не хватило перевода одной выписки, поэтому нашу встречу перенесли на неделю, и в течение этой недели мы искали судебного переводчика, который за 60 евро переведет нам четыре строки на листе А4 и поставит свою печать. За день до очередного похода в префектуру нашу встречу перенесли еще раз, из-за чего мой будущий муж ходил в мэрию уже один — мне пришлось уехать в Россию. Дату свадьбы он выбирал сам, поэтому о том, что я выхожу замуж в январе, я узнала постфактум.

Жизнь на две страны

К моменту знакомства с будущим мужем у меня была вполне успешная карьера в российском женском глянце, поэтому даже после заключения брака переезжать во Францию на ПМЖ мне не очень хотелось.

Я изначально не была очарована страной. После чистой и в чем-то даже открыточной Москвы Париж лично для меня не стоил мессы.

Он казался мне во всем слишком: слишком грязным, слишком маленьким, слишком разномастным и контрастным по уровню жизни.

Даже туристкой я понимала, что Франция — отнюдь не рай на земле, как кажется многим, и не стоит путать туризм с эмиграцией. Хотя еда здесь действительно очень вкусная, аромат круассанов и багетов по утрам сводит с ума, архитектура потрясающая, а климат гораздо приятнее российского.

@sasharommphoto

Мы с мужем решили, что для нас оптимальным решением будет жить на две страны. Я продолжала работать в России, здесь же проводила весну и лето, а зимовать предпочитала во Франции. И такой расклад устраивал нас обоих, пока не началась пандемия коронавируса, из-за которой закрылись границы, перестали летать самолеты и наш брак на год перешел в онлайн.

Со стороны может показаться, что жизнь на две страны — это безумно романтично. Мне и самой так казалось долгое время. Мы с мужем не успевали надоесть друг другу, бытовые вопросы не стояли перед нами слишком остро, зато мы каждый день созванивались и подолгу общались, а каждая наша встреча была похожа на первое свидание.

Однако у такой формы отношений есть и существенный минус: в какой-то момент ты понимаешь, что у тебя, по сути, нет места, которое ты можешь назвать домом. Ты все время будто живешь на чемоданах, поэтому не сильно занимаешься обустройством жилья, налаживанием социальных связей, и даже твой кот в конце концов становится котом твоих родителей, потому что невозможно каждые полгода менять ему условия жизни. Ты только работаешь и ждешь. Ждешь следующей поездки либо в Россию, либо во Францию…

О бюрократии, диджитализации и автоматизации

В России часто можно услышать мнение, что в условной Европе жизнь гораздо проще и комфортнее. Однако это не совсем так, по крайней мере если речь идет о Франции. Чтобы жить здесь спокойно, нужно иметь огромный запас терпения, потому что долго ждать придется всегда, даже если речь идет о доставке купленного в ближайшем магазине дивана.

Если вы думаете, что в России ужасная бюрократия, вы просто не сталкивались с бюрократией французской!

Здесь все — от получения или продления вида на жительство до визита к врачу — только по записи, и ждать своей очереди приходится месяцами.

Открыть счет в ближайшем удобном тебе отделении банка в обеденный перерыв или быстро решить какие-то финансовые вопросы невозможно, надо записываться на рандеву к менеджеру и снова ждать — дней 14, если у менеджера не появятся срочные дела и он не перенесет вашу встречу еще на неделю.

При этом в целом французская банковская система весьма неповоротлива: здесь до сих пор нет СМС-уведомлений о списании денег за покупки и движении средств на счете, как нет и мгновенных переводов по номеру карты или номеру телефона, зато до сих пор в ходу чековые книжки.

Нельзя во Франции просто заказать и сразу же получить на месте многие официальные бумаги, их отправляют исключительно в бумажном виде почтой. И в данном вопросе не работают никакие аргументы о вреде вырубки лесов, экологии, осознанном потреблении ресурсов и электронном документообороте. Во Франции есть традиции, которые необходимо соблюдать, а любые попытки автоматизации процессов приводят либо к забастовкам, либо к увеличению сроков ожидания, либо к тому и другому сразу.

Также здесь стоит быть готовым к тому, что никаких сроков рассмотрения документов или предоставления справок у французских бюрократов нет, как нет и гарантии, что столь долгожданная бумажка не будет напечатана с ошибкой.

Сколько придется ждать, не знает никто, но французы относятся к этому очень спокойно, если от этого не зависит своевременная уплата налогов.

К примеру, у подруги нашей семьи умер муж. Когда она оформляла свидетельство о его смерти, в покойницы почему-то записали и ее. Выяснила она это, когда хотела заплатить налоги и не смогла. В ведомстве ей заявили, что по всем документам она считается усопшей, но налоги ей все равно почему-то исправно начисляли. Чтобы «воскреснуть» и наконец заплатить положенное государству, ей потребовался почти год.

Из-за подобных бюрократических проволочек все официальные документы, чеки, копии, справки, выписки французы бережно хранят — никогда не знаешь, когда и где они могут тебе пригодиться. У моей свекрови несколько папок, в которых она все тщательно систематизирует по годам и категориям, чему научила и моего мужа.

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К сожалению, как отмечает большинство французов, хороших врачей в стране очень мало, и попасть к ним на прием — задача не из легких, потому что многие не берут новых пациентов, пока от них не уйдет или не умрет кто-то из старых. По этой причине многие мои русские знакомые, постоянно живущие здесь, ездят на диспансеризацию и плановое лечение зубов в Россию.

О медицине по-французски

Французская система здравоохранения довольно сильно отличается от российской. Как и у нас, здесь есть обязательное медицинское страхование, но оно покрывает в среднем 70 процентов расходов на лечение, все остальное надо погашать либо из собственного кармана, либо при помощи дополнительной страховки.

Хорошая дополнительная страховка, кстати, покрывает очень многое, в частности, покупку очков и контактных линз для людей с плохим зрением, лечение у психолога, остеопата и многих узкопрофильных специалистов. Однако стоит отметить, что попасть к любому врачу здесь может быть проблематично: ждать (от месяца до трех) планового приема придется не только у офтальмолога, но и у терапевта, который выдает направление на анализы или рецепт на лекарства.

Также во Франции не принято вызывать врача неотложной помощи на дом — это дорого, поэтому многие предпочитают добираться до госпиталя своими силами и там долго ждать помощи в порядке живой очереди (бывали случаи, когда люди проводили в приемном покое до 14 часов).

Моего мужа до сих пор удивляет, что во время пандемии коронавируса в России врачи приезжали к больным на дом.

Здесь в госпиталь приходилось добираться своими силами — скорую помощь вызывали только в экстренных случаях.

Ну и нельзя обойти стороной вопрос лекарственной терапии. Во Франции производится огромное количество самых разнообразных препаратов, но большинство из них получить можно только по рецепту, причем речь идет не только об антибиотиках, но и о средствах от герпеса на губе или кремов от прыщей сильнее, чем те, что представлены в линейках аптечной косметики для проблемной кожи. Легко можно купить только лейкопластыри, хлоргексидин, мазь от радикулита, легкие обезболивающие и, конечно же, парацетамол, которым лечат абсолютно все болезни — от ОРВИ и гриппа до головной боли.

О сфере услуг во Франции

Франция считается родиной стильных женщин и асов парикмахерского искусства, которые диктуют тренды на стрижки и укладки. При этом не в топовом, а в салоне среднего уровня стригут объективно плохо как женщин, так и мужчин, а услуги стоят очень дорого.

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Еще хуже дела обстоят с мастерами-колористами. Последние пять лет я хожу с поблескивающей сединой и натуральным мышиным оттенком волос, чтобы не думать о том, где здесь найти нормального мастера.

Лично знаю многих россиянок, которые, как и я, перестали красить волосы вовсе или летают в Россию, чтобы получить тот результат окрашивания, к которому привыкли.

Не лучше обстоят дела и с ногтевым сервисом. Если вы привыкли к тому, чтобы ходить два раза в месяц на маникюр и получать на выходе услугу высочайшего качества, забудьте! В России большинство женщин предпочитает обрезной или аппаратный маникюр, а во Франции его не делают практически нигде.

Спросом пользуется тот, который у нас называется «европейский маникюр», во время которого тебе просто придают форму ногтям, отодвигают апельсиновой палочкой кутикулу, наносят покрытие и мажут руки кремом в качестве финального этапа процедуры. Стоит такое удовольствие в салоне от 40 евро. Стоимость педикюра начинается от 50 евро. По этой причине живущие во Франции россиянки предпочитают пользоваться услугами своих соотечественниц на дому.

Об отношении местных к русским

Французы даже сейчас по-прежнему доброжелательно относятся к русским. Я нахожусь в стране с января и за это время ни разу не столкнулась с откровенной агрессией или отказом продать мне что-либо из-за моего российского паспорта (правда, в бутик Chanel я не заходила).

Знакомые часто интересуются лишь тем, как я справляюсь, как там мои родные, а также удивляются, что в супермаркетах находящейся под санкциями России по-прежнему все есть и люди не голодают.

Политическую ситуацию здесь, конечно, обсуждают, но страсти немного поутихли, и сейчас рядовых французов гораздо больше волнуют многократно возросшие счета за электричество и газ, цены на продукты питания, пропавшее из магазинов подсолнечное масло и общее падение уровня жизни. Многие считают, что во всем виноват Макрон и проворовавшиеся местные власти.

Искусство жизни во Франции

Опыт жизни за рубежом, даже краткосрочный, конечно же, меняет мировоззрение любого человека и заставляет смотреть на любую ситуацию шире. Благодаря жизни во Франции я совершенно по-другому взглянула на Россию и поняла, насколько сильно я люблю Москву и какой это удобный для жизни город.

Я не выбирала Францию — можно сказать, она сама меня выбрала. Взаимоотношения с этой страной у меня складываются очень непросто, за эти годы она не стала для меня вторым домом, но здесь живет мой муж, потому я стараюсь адаптироваться к новым обстоятельствам. Но при первой же возможности еду в Россию.

Я так до конца и не смогла прочувствовать местный менталитет, но все же не могу не восхищаться умением французов наслаждаться каждым мгновением жизни. Они стараются никуда не торопиться, смакуют каждый глоток любимого вина, с удовольствием ходят в маленькие сырные лавочки, где долго и с чувством выбирают между десятком сортов сыра и беседуют с продавцом обо всем на свете, обедают не на ходу, а сидя в парке, и со спокойной совестью вовремя заканчивают работу, чтобы затем пойти в соседний бар пообщаться с друзьями.