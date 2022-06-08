Кассандра: история жизни знаменитой предсказательницы

Еще при жизни деятельность самых известных ясновидящих обрастает легендами. Не секрет, что большинство предсказателей всегда были именно представителями женского пола, ведь они обладают более тонкой натурой с развитой интуицией, чем мужчины. Их принято называть предсказательницами или ведьмами.

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Одной из самых древних и знаменитых ясновидящих, о которой дошли легенды до наших дней, была Кассандра – провидица древней Греции. Она была дочерью последнего троянского царя Приама и царицы Гекубы; сестра Париса и Гектора. Говорят, легендарная троянская царевна Кассандра была чудо как хороша. Гомер сравнивал ее со златокудрой Афродитой.

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Удивительная красота златокудрой и синеокой Кассандры воспламенила любовь бога Аполлона. В ответ на предложение руки и сердца прагматичная Кассандра попросила, чтобы покровитель искусств и прорицаний наделил ее даром пророчества. Аполлон согласился. Как знать, что именно увидела внезапно прозревшая Кассандра. Быть может, скорую измену своего не слишком надежного поклонника или судьбу, еще более незавидную чем та, что в итоге ей выпала. Так или иначе, но жених получил решительный отказ. Разъяренный Аполлон не стал отнимать у девушки подарка, но попросил Кассандру лишь об одном прощальном поцелуе. Чувствуя себя виноватой, она не отказала ему. Тогда торжествующий Аполлон плюнул ей в лицо. С тех пор все пророчества Кассандры сбывались, но ни одному из них никто не верил. Она изрекала свои пророчества в экстатическом состоянии, поэтому ее считали безумной.

Кассандра предвидела падение Трои, смерть близких и свою собственную гибель. Она первая узнала Париса в безвестном пастухе, выигравшем спортивное состязание, и пыталась убить его как будущего виновника Троянской войны. Позже она уговаривала его отказаться от Елены. Поскольку Кассандра предсказывала одни несчастья, отец Приам запер ее в башне. При этом стражу было поручено записывать все ее пророчества.

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Во время осады Трои Кассандра чуть было не стала женой героя Офрионея, поклявшегося разгромить греков, но тот был сражен в бою критским царем Идоменеем. Она первой сообщила троянцам о возвращении Приама из вражеского лагеря с телом Гектора. Единственному поверившему ей троянскому герою Энею она предрекла великую судьбу в Италии. Кассандра противилась введению деревянного коня в город, предупреждала соотечественников, что внутри Троянского коня спрятаны вооруженные воины. Но, лишенная дара убеждения, она не могла ничего изменить.

При разделе добычи Кассандра досталась микенскому царю Агамемнону, который был тронут ее красотой и достоинством. Он сделал ее своей наложницей. Она была увезена Агамемноном в Грецию и родила от него двух сыновей-близнецов. Микенскому царю она предсказала смерть от руки его жены Клитемнестры. А также свою собственную гибель на празднестве в царском дворце. Кассандра была убита самой Клитемнестрой.