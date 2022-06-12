Человек, который съел самолет: видео

Как только не извращаются люди ради попадания в книгу рекордов Гиннеса. Однако рекордами этот герой озаботился далеко не сразу. С самого раннего детства Мишель Лотито начал проявлять интерес к употреблению неорганических предметов. Видео с рассказом о странной склонности француза опубликовал в своем Tik-Tok-аккаунте @simon_tv.

Первым таким предметом, который съел Мишель в возрасте 9 лет стал стеклянный стакан. А дальше в ход пошли всевозможные шурупы, телевизоры, тележки из супермаркетов, лыжи, бутылки, лампочки и посуда. Очевидно, что виной тому психическое заболевание Лотито, однако он пользовался своей особенностью очень активно, выступая в соответствующих шоу и дойдя в итоге до книги рекордов Гиннеса.

Свою необычную пищу Лотито обильно заливал маслом и водой, прежде чем съесть. Апогеем стало поедание Мишелем самого настоящего самолета. Одномоторный "Сессна-150" весил полтонны, с ним Лотито управился за два года.