Человек, который съел самолет: видео

Как только не извращаются люди ради попадания в книгу рекордов Гиннеса. Однако рекордами этот герой озаботился далеко не сразу. С самого раннего детства Мишель Лотито начал проявлять интерес к употреблению неорганических предметов. Видео с рассказом о странной склонности француза опубликовал в своем Tik-Tok-аккаунте @simon_tv.
Первым таким предметом, который съел Мишель в возрасте 9 лет стал стеклянный стакан. А дальше в ход пошли всевозможные шурупы, телевизоры, тележки из супермаркетов, лыжи, бутылки, лампочки и посуда. Очевидно, что виной тому психическое заболевание Лотито, однако он пользовался своей особенностью очень активно, выступая в соответствующих шоу и дойдя в итоге до книги рекордов Гиннеса.
Свою необычную пищу Лотито обильно заливал маслом и водой, прежде чем съесть. Апогеем стало поедание Мишелем самого настоящего самолета. Одномоторный "Сессна-150" весил полтонны, с ним Лотито управился за два года.
Умер "Месьё СъешьВсе" в возрасте 57 лет. Он прославился своей любовью к неорганической "еде" на весь мир и был известным во Франции артистом эстрады.