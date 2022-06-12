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21 минуту назад

Елизавета II поднялась на второе место в списке самых долго правящих монархов в истории

ТАСС

Королева Великобритании Елизавета II стала вторым по продолжительности царствования монархом в истории. Как сообщает в воскресенье телеканал Sky News, Ее Величество обошла в этом списке короля Таиланда Пумипона Адульядета (Рама IX), который правил с 1927 по 2016 год - 70 лет и 126 дней.

Елизавета II поднялась на 2 место в списке самых долго правящих монархов
Фото: pexels.compexels.com

Таким образом, от абсолютного рекорда 96-летнюю королеву отделяют чуть менее двух лет. Первую строку в этом списке занимает французский король Людовик XIV (1638-1715). Он правил 72 года и 110 дней.

В сентябре 2015 года Елизавета II превзошла рекорд королевы Виктории (1819-1901) по продолжительности пребывания на троне. Она также является старейшей из действующих глав государств, и ей же принадлежит мировой рекорд правления среди женщин.

При этом Sky News не упоминает историю с правлением Собузы II - короля Свазиленда (ныне - Эсватини). Он был объявлен верховным вождем в четырехмесячном возрасте и правил 82 года и 254 дня.

За время своего правления Елизавета II посетила более 100 стран и приняла участие более чем в 21 тыс. мероприятий. Она дала королевскую санкцию на 4 тыс. законов, приняла более 112 мировых лидеров, прибывавших в Лондон с государственными визитами. За ее время правления сменились 14 премьер-министров Великобритании и 14 президентов США.

2022 год проходит в Великобритании под знаком платинового юбилея - 70-летия правления Елизаветы II. Эта дата широко отмечалась в Соединенном Королевстве со 2 по 5 июня. Сама королева дважды появилась на балконе своей официальной резиденции - Букингемского дворца. Однако Ее Величеству, которая испытывает в последние месяцы проблемы с мобильностью, пришлось отменить свое участие в ряде мероприятий.

Люди,Елизавета II,
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