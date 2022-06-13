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28 минут назад

19 интересных фактов об Иосифе Сталине: каким был вождь СССР

Экспресс газета

В детстве Сталина дважды сбила повозка с лошадьми, что привело к повреждению левой руки. Его лицо было покрыто шрамами от оспы, а на ноге имелись два сросшихся пальца.

19 интересных фактов об Иосифе Сталине: каким был вождь СССР
Фото: Экспресс газетаЭкспресс газета
  • У Сталина было двое старших братьев и сестер, которые умерли молодыми.
  • В подростковом возрасте Иосиф Сталин был хулиганом.
  • Рост у Сталина был всего 162 см. Президент Трумэн дал Сталину прозвище «Маленький наглец».
Экспресс газета
  • Иосиф Виссарионович Сталин изменил дату своего рождения с 18 на 21 декабря после того, как оккультист Гурджиев сказал ему, что с таким гороскопом вождем он не станет.
  • В 1910 году Иосиф Виссарионович Джугашвили сменил фамилию на Сталин, что означает «человек из стали».
  • В течение первых 10 лет нахождения в первых эшелонах власти СССР Сталин трижды подавал прошение об отставке.
  • По отношению к себе Сталин был очень бережлив. Гардероб был скромный, а личные вещи он носил до последнего.
  • Сталин никогда не расставался со своими тапочками и брал их с собой во все поездки.
  • Сталин очень любил читать. В день он прочитывал около 300 страниц и всегда стремился изучать что-то новое.
Экспресс газета
  • Книги Сталин не коллекционировал, а отбирал. После его смерти книги с Ближней дачи были переданы в Институт марксизма-ленинизма. Более 5,5 тысяч томов. И все со сталинскими пометками на полях.
  • На госдаче в Волынском накопилось более 3000 пластинок. Это были речи Ленина и самого Сталина, гимны государств и различная музыка. На пластинках, которые ему нравились, Сталин ставил крестик.
  • Сталин был дважды номинирован на Нобелевскую премию мира. Его также дважды называли Человеком года по версии журнала Time.
  • Выезжая с дачи, Сталин всегда носил при себе заряженный пистолет. Оружие крепилось на металлическое кольцо во внутреннем левом кармане кителя. По возвращению домой Иосиф Виссарионович убирал пистолет в ящик серванта.
  • Личные врачи Сталина предполагали, что причиной его паранойи и безжалостного правления Советским Союзом мог быть серьезный атеросклероз головного мозга.
  • Периодически Сталина мучили приступы радикулита. Тогда он шел на кухню, где была печь с лежанкой, клал на широкую доску кирпичи и укладывался греться.
Экспресс газета
  • В 1927 году Сталин провел постановление о том, что дачи партработников не могут быть больше, чем в 3-4 комнаты.
  • Сталин боролся за свободное время людей. Каждое предприятие и учреждение имело спортивные команды и спортсменов из своих работников. Играли все и во все.
  • От сталинского времени в городах СССР остались парки для массового отдыха людей. В них обязательно были читальный и игровые залы, пивная и мороженицы, танцплощадка и летние театры.
Люди,Иосиф Джугашвили,
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