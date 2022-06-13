19 интересных фактов об Иосифе Сталине: каким был вождь СССР

В течение первых 10 лет нахождения в первых эшелонах власти СССР Сталин трижды подавал прошение об отставке.
По отношению к себе Сталин был очень бережлив. Гардероб был скромный, а личные вещи он носил до последнего.
Сталин никогда не расставался со своими тапочками и брал их с собой во все поездки.
Сталин очень любил читать. В день он прочитывал около 300 страниц и всегда стремился изучать что-то новое.
Экспресс газета
Книги Сталин не коллекционировал, а отбирал. После его смерти книги с Ближней дачи были переданы в Институт марксизма-ленинизма. Более 5,5 тысяч томов. И все со сталинскими пометками на полях.
На госдаче в Волынском накопилось более 3000 пластинок. Это были речи Ленина и самого Сталина, гимны государств и различная музыка. На пластинках, которые ему нравились, Сталин ставил крестик.
Сталин был дважды номинирован на Нобелевскую премию мира. Его также дважды называли Человеком года по версии журнала Time.
Выезжая с дачи, Сталин всегда носил при себе заряженный пистолет. Оружие крепилось на металлическое кольцо во внутреннем левом кармане кителя. По возвращению домой Иосиф Виссарионович убирал пистолет в ящик серванта.
Личные врачи Сталина предполагали, что причиной его паранойи и безжалостного правления Советским Союзом мог быть серьезный атеросклероз головного мозга.
Периодически Сталина мучили приступы радикулита. Тогда он шел на кухню, где была печь с лежанкой, клал на широкую доску кирпичи и укладывался греться.
Экспресс газета
В 1927 году Сталин провел постановление о том, что дачи партработников не могут быть больше, чем в 3-4 комнаты.
Сталин боролся за свободное время людей. Каждое предприятие и учреждение имело спортивные команды и спортсменов из своих работников. Играли все и во все.
От сталинского времени в городах СССР остались парки для массового отдыха людей. В них обязательно были читальный и игровые залы, пивная и мороженицы, танцплощадка и летние театры.