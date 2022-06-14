За что заслуженного артиста в СССР заочно приговорили к смерти

Годы Великой Отечественной войны дали миру немало героев и храбрецов, но, помимо отваги и героизма, в ту пору было немало явлений предательства. В сущности, у каждого были свои мотивы для измены: кого-то вели соображения личной неприязни по отношению к советской власти, кто-то переходил в стан к врагу из малодушия и трусости, иные же действовали по зову сердца. Именно к таким, идейным предателям, можно отнести артиста Всеволода Блюменталь-Тамарина.

Фото: Русская семерка Русская семерка

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Всеволод Блюменталь-Тамарин родился в известной актерской семье в 1881 году. Его отец был именитым театральным режиссером, а мать — актрисой. В нищете никогда не жил: семья, пользовавшаяся славой и авторитетом в царской России, при Советах не была репрессирована. Больше того – матери Всеволода даже посчастливилось стать народной артисткой СССР. Любопытно, что она была одной из первых, кто получил эту высокую награду в молодом социалистическом государстве.

Впрочем, вопреки благосклонности советской власти к именитой актерской семье, Всеволод, очевидно, с самого начала был настроен к коммунистам исключительно негативно. В годы Гражданской войны поддерживал Деникина, активно приветствовал его войска в Харькове.

О событиях, имевших место в тот год на Украине, впоследствии вспоминал коллега Блюменталь-Тамарина, актер МХТ Шверубович:

«Началось с того, что харьковское актёрство, которое возглавлял отдыхавший под Харьковом на своём хуторе, оставленном ему советской властью, В.А. Блюменталь-Тамарин, решило устроить большой праздник в честь прихода добровольческой армии. Затеяны были грандиозный концерт в цирке и ряд вечеров в других театральных помещениях. <…> Блюменталь-Тамарин верхом на белом цирковом коне с огромным трёхцветным флагом на пике, с большой церковной кружкой у седла разъезжал по городу, собирая пожертвования на подарки «освободителям родины».

Потом, когда деникинская армия отступила, Блюменталь-Тамарина арестовали, был большой скандал, замять который удалось только благодаря личному вмешательству Луначарского. На странности в поведении артиста закрыли глаза, списав все на впечатлительность и нервозность творческой натуры. В 1926 году в СССР с большой помпой отпраздновали двадцатипятилетний юбилей творческой деятельности Блюменталь-Тамарина, присвоили звание заслуженного артиста, со сцены его поздравляли первые лица партии (включая все того же Луначарского), но, как видно, все это не возымело большого эффекта и артист в глубине души оставался закоренелым антисоветчиком.

Предательство в годы Великой Отечественной войны

В ноябре 1941 года немецкие войска вошли в подмосковную Истру, где к тому времени находился Блюменталь-Тамарин. Известно, что он не боялся прихода в город гитлеровских армий, так как был по своему происхождению наполовину немцем и искренне считал, что его не тронут. Более того – он предложил оккупантам своё содействие в свержении советской власти.

И, казалось бы, что же в этом такого удивительного? Чем Всеволод Блюменталь–Тамарин так выраженно отличается от многих других предателей? Он был артистом, человеком с недюжинными способностями, прытким умом и богатой фантазией. И весь потенциал своей одаренности он решил предоставить в распоряжение нацистскому режиму.

Он ставил антисоветские спектакли на оккупированных территориях, но это еще не так страшно, в конце-то концов велика ли была аудитория этих выступлений? Очевидно, что очень невелика.

По-настоящему дьявольское коварство Блюменталь-Тамарина раскрылось вот в чем: за долгие годы советской власти артист, изначально очень склонный к жанру пародии, здорово поднаторел в том, чтобы подражать голосам первых лиц страны. Особенно, конечно, Сталину. Блюменталь-Тамарин научился идеально снимать сталинский грузинский акцент, повторять особенности дикции, учитывать лексическую специфику речи генерального секретаря. Отличить его игру от речи настоящего Сталина было весьма непросто, поэтому он начал выступать по радио с вымышленными новостями, где от лица Сталина рассказывал о скором неминуемом поражении СССР, зачитывал вымышленные постановления и прочую откровенную дезинформацию.

В Москве это предательство Блюменталь-Тамарина не оказалось незамеченным: в 1942 году его заочно приговорили к смертной казни.