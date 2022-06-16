Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+22° в 
USD 56.66EUR 59.12
Войти в почту
29 минут назад

Стало известно, сколько человек на Земле не умеют читать и писать

Мира Маркина

Состоялась VII Международная конференция по образованию взрослых, на которой генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле рассказала, сколько жителей Земли не умеют читать и писать. Онлайн-трансляция мероприятия велась на YouTube.

Стало известно, сколько человек на Земле не умеют читать и писать
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

«Более 770 миллионов взрослых людей и 126 миллионов молодых людей в мире не умеют читать или писать простые фразы», - заключила гендиректор ЮНЕСКО.

Также Одри Азуле подчеркнула, что больше половины из этого количества людей составляют женщины. Она высказала свою позицию, отметив, что существует острая необходимость продолжать наращивать усилия по обеспечению всеобщего распространения образования среди взрослых.

Ранее мы писали, что россиян предупредили о новой уловке мошенников.

Люди,ЮНЕСКО,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители