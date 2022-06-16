Стало известно, сколько человек на Земле не умеют читать и писать

Состоялась VII Международная конференция по образованию взрослых, на которой генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле рассказала, сколько жителей Земли не умеют читать и писать. Онлайн-трансляция мероприятия велась на YouTube.

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«Более 770 миллионов взрослых людей и 126 миллионов молодых людей в мире не умеют читать или писать простые фразы», - заключила гендиректор ЮНЕСКО.

Также Одри Азуле подчеркнула, что больше половины из этого количества людей составляют женщины. Она высказала свою позицию, отметив, что существует острая необходимость продолжать наращивать усилия по обеспечению всеобщего распространения образования среди взрослых.