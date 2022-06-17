Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+27° в 
USD 56.87EUR 58.96
Войти в почту
2 часа назад

Тепляков начал подготовку восьмилетнего сына к поступлению в вуз

Мослентаиещё 1

Отец широко известной в стране юной студентки МГУ Алисы Евгений Тепляков сообщил в семейном блоге о получении школьного аттестата его восьмилетним сыном Хеймдаллем.

Тепляков начал подготовку восьмилетнего сына к поступлению в вуз
Фото: МослентаМослента

«Математика профиль, разумеется. Баллы для восьми лет шикарные, можно поступать на мехмат или ВМК», — написал Тепляков. Количество баллов, полученных его сыном на экзаменах, он не рассекретил. Неизвестно также, какому вузу семья отдаст предпочтение.

При этом Тепляков изложил семь пунктов, по которым его сын не сдал бы ЕГЭ, если бы его принимала комиссия из преподавателей психфака МГУ.

«Но, к счастью, ЕГЭ проводится гораздо более профессионально и позволяет ответить на вопрос о реальном уровне ребенка. Хотя бы примерно. И реальный уровень такой, что второй наш малыш в восемь лет успешно получает аттестат. С учетом того, что Хемик младше Алисы, я ему аплодирую стоя», — заявил он.

Люди,Евгений Тепляков,МГУ,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители