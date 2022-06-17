Тепляков начал подготовку восьмилетнего сына к поступлению в вуз

Отец широко известной в стране юной студентки МГУ Алисы Евгений Тепляков сообщил в семейном блоге о получении школьного аттестата его восьмилетним сыном Хеймдаллем.
«Математика профиль, разумеется. Баллы для восьми лет шикарные, можно поступать на мехмат или ВМК», — написал Тепляков. Количество баллов, полученных его сыном на экзаменах, он не рассекретил. Неизвестно также, какому вузу семья отдаст предпочтение.
При этом Тепляков изложил семь пунктов, по которым его сын не сдал бы ЕГЭ, если бы его принимала комиссия из преподавателей психфака МГУ.
«Но, к счастью, ЕГЭ проводится гораздо более профессионально и позволяет ответить на вопрос о реальном уровне ребенка. Хотя бы примерно. И реальный уровень такой, что второй наш малыш в восемь лет успешно получает аттестат. С учетом того, что Хемик младше Алисы, я ему аплодирую стоя», — заявил он.