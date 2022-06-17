Тепляков начал подготовку восьмилетнего сына к поступлению в вуз

«Но, к счастью, ЕГЭ проводится гораздо более профессионально и позволяет ответить на вопрос о реальном уровне ребенка. Хотя бы примерно. И реальный уровень такой, что второй наш малыш в восемь лет успешно получает аттестат. С учетом того, что Хемик младше Алисы, я ему аплодирую стоя», — заявил он.