Что предсказала России французская «наследница Ванги»

Предсказания Ванги – болгарской незрячей провидицы, которая ушла из жизни в 1996 году – по сей день волнуют людей. И неспроста, ведь многие пророчества Вангелии Гуштеровой (полное имя Ванги) действительно сбывались.

Фото: Кадр из телепередачи «Пусть говорят» Кадр из телепередачи «Пусть говорят»

В частности, Ванга предсказала кончину Сталина за полгода до его смерти, крушение подводной лодки "Курск" и теракт 11 сентября в Нью-Йорке. Ванге даже удалось назвать точную дату своей смерти за шесть лет до нее – провидица заявила, что уйдет из жизни 11 августа 1996 года от онкологического заболевания, и была абсолютно права.

Перед смертью Ванга предупредила, что ее уникальный дар в будущем непременно возродится в другом человеке. Сейчас многие склонны считать, что "наследницей Ванги" стала французская девочка Каеде Убер. Подробнее о ней – в материале "Рамблера".

Каеде 19 лет и, подобно Ванге, с раннего детства она страдала от проблем со здоровьем. Девочка рано начала терять зрение, а в более зрелом возрасте призналась родителям, что может общаться с умершими людьми.

Француженка признается, что ей страшно находиться в темноте из-за того, что к ней являются неизвестные тени. Знакомые Ванги также сообщали, что ясновидящая не любит темноту, потому что к ней приходят голоса и рассказывают о будущем.

По словам матери Убер, одно из своих первых предсказаний девушка сделала в 2016 году, когда сообщила о предстоящем теракте в Ницце. Кроме того, "наследница Ванги" предрекла революционные процессы в Египте, приход к власти Трампа и смерть Каддафи.

Не так давно Каеде сделала ряд предсказаний, которые напрямую касаются России. Француженка заявила, что в конечном счете все западные санкции будут сняты, а российские спортсмены смогут вновь участвовать в состязаниях и одержат победу.