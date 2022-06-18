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2 часа назад

Загадки Петра l. Почему его шесть лет не хоронили: видео

Диана Товсепова

350 лет назад родился первый император Всероссийский Петр Алексеевич Романов. Многие знают, как много он сделал для России и какова величина его фигуры в мировой истории, однако его личность окутана загадками.

"Я могу управлять Россией, но не могу управлять собой." — говорил о себе сам Петр Великий

Скорее всего мало кому известно, что Петра Алексеевича не хоронили шесть лет. Но почему? Смотрите видео об этой и других загадках личности Петра I.

Ранее мы писали о том, какой рост был у Петра I на самом деле.

Люди,Видео,Петр Романов,
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