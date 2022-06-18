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3 часа назад

Зудин из «Динамита» раскрыл настоящего виновника смерти Цоя

Катерина Саломе

Бывший солист группы «Динамит» Илья Зудин рассказал, кто на самом деле виновен в смерти Виктора Цоя. Об этом он поведал в документальном фильме «Последняя тайна Цоя» на канале «Муз-ТВ».

Композитор напомнил, что артист разбился на автомобиле «Москвич-2141». Так, по словам участника «Динамита», машину рок-музыканту незадолго до ДТП подарил продюсер группы «Кино» Юрий Айзеншпис.

«Есть слух, что смерть Цоя заказал Айзеншпис, якобы они поссорились, не поделили деньги»,

– заявил Зудин.

Напомним, Виктор Цой – легендарный советский рок-музыкант конца 80-х годов. Он скончался в возрасте 28 лет в результате страшного ДТП 15 августа 1990 года.

Ранее мы писали о том, что стало известно о трагедии, которую пережил Моргунов за год до смерти.

Люди,Видео,Виктор Цой,
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