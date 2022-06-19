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37 минут назад

Почему Ломоносов был противником норманнской теории: видео

Катерина Саломе

Сторонники норманнской теории считают викингов скандинавского происхождения основателями Новгородской, а затем Киевской Руси. В ее основу лег рассказ о «призвании варягов», помещенный в «Повести временных лет» (начало XII в.).

Сама эта идея отражает значительную роли скандинавов в истории Древнерусского государства. А в конце XVIII – XIX веков к этому еще и примешалось утверждение о неспособности восточных славян к государственному строительству. Неудивительно, что со временем у этого направления в историографии появилось множество категоричных противников, среди которых в свое время был и ученый-физик Михаил Ломоносов.

Русский энциклопедист впервые выступил против норманнской теории в 1749 году. В TikTok-аккаунте канала @history_russian2 опубликовано видео, в котором подробно рассказано, как это произошло. Как оказалось, Михаил Ломоносов был возмущен громкими заявлениями немецкого ученого Герхарда Миллера о происхождении русского народа, найдя их оскорбительными для национальной чести сограждан.

Смотрите также видео о том, что в Древнем Риме использовали вместо денег.

Люди,Видео,Михаил Ломоносов,
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