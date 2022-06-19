Названы разбогатевшие на наследстве американцы

Американский журнал Forbes назвал богатейших американцев, которые получили свои активы по наследству. В общей сложности издание оценило их совокупное состояние в 568 миллиардов долларов (это 13,5 процента от совокупного состояния всех американских миллиардеров).

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На первом месте составленного рейтинга оказался Чарльз Кох с состоянием в 59,6 миллиарда долларов. Вместе с братом Дэвидом (умер в 2019 году) он унаследовал компанию Koch Industries своего отца Фреда. Вместе с Чарльзом на первом месте вдова его брата Джулия Кох. После смерти Дэвида Коха она и трое ее детей получили в наследство 42 процента в Koch Industries. Состояние Джулии оценивается в 59,6 миллиарда долларов.

Третье место занял Джим Уолтон — наследник 13 процентов акций розничной сети Walmart, которая была создана его отцом Сэмом в 1962 году. Состояние Джима Уолтона — 58,3 миллиарда долларов. На четвертом месте оказалась дочь основателя Walmart Элис с состоянием в 57,5 миллиарда долларов. Пятерку рейтинга замкнул еще один сын Сэма Уолтона Роб. После смерти отца в 1992 году он более 20 лет занимал пост гендиректора Walmart, его состояние оценивается в 57,2 миллиарда долларов.

На шестом месте — Маккензи Скотт, вошедшая в списки миллиардеров после развода с основателем Amazon Джеффом Безосом. Ее состояние составляет 30,7 миллиарда долларов.

Седьмую позицию делят Джон Марс (29,7 миллиарда долларов) и Жаклин Марс (25,1 миллиарда долларов). Они унаследовали по одной трети компании, которую основал их дед Фрэнк Марс.

Девятое место в списке занимает Мириам Адельсон — наследница игорной империи покойного мужа. Она владеет 52 процентами акций Las Vegas Sands, которая, в том числе управляет казино в Сингапуре и Макао. Состояние Адельсон — 25,1 миллиарда долларов.