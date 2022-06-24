Шокирующие факты о Надежде Крупской

Надежду Константиновну Крупскую многие воспринимают как супругу и верную соратницу вождя революции Владимира Ильича Ленина. Между тем она была сама по себе довольно неординарной личностью, а в биографии ее немало фактов, которые могут удивить.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Девушка с идеалами

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Надежда родилась 14 (26) февраля 1869 года в Санкт-Петербурге. Отец ее, обедневший дворянин и бывший поручик Константин Игнатьевич Крупский, был одним из идеологов Польского восстания 1863 года. Он скончался в 1883 году, не оставив семье никаких средств. Несмотря на это, мать, Елизавета Васильевна, сумела дать дочери образование в престижной гимназии княгини Оболенской. Окончив с золотой медалью педагогический класс, Надя поступила на Бестужевские женские курсы, но проучилась там всего год.

Девушка с юности увлекалась идеями толстовства, а затем марксизма и революции. Для заработка она давала частные уроки и одновременно бесплатно вела занятия в Петербургской воскресной вечерней школе для взрослых за Невской заставой, участвовала в марксистском кружке, вступила в «Союз борьбы за освобождение рабочего класса».

Венчание с медными кольцами

Знакомство с молодым Владимиром Ульяновым произошло в феврале 1894 года. Поначалу Володя интересовался другой девушкой - Аполлинарией Якубовой, даже сделал ей предложение, но получил отказ.

Вскоре Ульянов по-настоящему сблизился с Надей Крупской, хотя та была старше его на год. Но их роману помешал арест Надежды. В 1897 году вместе с несколькими другими членами союза ее на три года выслали из Петербурга. В конце концов оба – и Владимир, и Надежда – очутились в ссылке в сибирском селе Шушенском. Там в июле 1898 года и сыграли скромную свадьбу. Несмотря на атеистические взгляды, молодые венчались в церкви, обменявшись кольцами, изготовленными из переплавленных медных пятаков – на венчании настояла мать Крупской.

Поначалу родные Ульянова отнеслись к невестке не слишком тепло. Она казалась им некрасивой и слишком сухой, «бесчувственной». Тем более ее здоровье было подорвано сырой петербургской погодой и тюрьмами, а еще базедовой болезнью, которую в то время не умели лечить и которая, по-видимому, лишила ее возможности стать матерью. Но Крупская очень любила Ленина и всячески заботилась о нем, так что и отношения с его семьей постепенно стали налаживаться. Правда, особой хозяйственностью Наденька не отличалась, кулинарными способностями не блистала, и все хозяйство в доме вела Елизавета Васильевна, в помощь которой наняли 15-летнюю девочку-подростка.

Был ли Ленин единственным мужчиной в жизни Крупской? Рассказывают, что в юности за ней ухаживал член революционного кружка, который она вела – Иван Бабушкин. А в ссылке, когда Ленина не было рядом, она увлеклась другим революционером – красавцем Виктором Курнатовским…

Крупская и семья Арманд

В 1909 году во Франции Ленин впервые встретился с Инессой Арманд, которая не только разделяла революционные взгляды, но и была настоящей красавицей. А Крупская из-за базедовой болезни выглядела непривлекательно, из-за выпученных глаз Ленин в шутку называл ее «селедкой»…

Известно, что в 1911 году Крупская даже предложила Владимиру Ильичу развод – по-видимому, причиной являлась его любовная связь с Арманд. Но вместо этого Ленин решил порвать с Инессой.

Настоящим ударом стала для Ленина кончина Арманд в 1920 году. Он попросил жену позаботиться о младших детях бывшей возлюбленной, оставшихся во Франции. Надежда Константиновна сдержала слово, младшие дочери Арманд даже некоторое время жили в Горках, но затем были снова отправлены за границу. Всю жизнь Крупская переписывалась с ними, а сына одной из них, Инессы, даже называла «внучком».

После Ленина

Карьера Крупской не завершилась со смертью мужа. Она работала в Народном комитете просвещения, стояла у истоков создания пионерской организации, написала множество книг и статей, в том числе по литературе и педагогике. Несмотря на то, что у нее самой никогда не было детей, Надежда Константиновна посвятила остаток жизни проблемам подрастающего поколения, боролась с детской беспризорностью и безнадзорностью. Но в то же время критиковала педагогические методы Макаренко, полагала, что сказки Чуковского вредны для детей… В результате поэту пришлось на некоторое время публично отречься от своих «идеологически вредных» произведений.

Торт от Сталина

Непросто складывались отношения вдовы Ленина со Сталиным. Надежда Константиновна не одобряла проводимую в стране политику террора, даже выступала в защиту «новой оппозиции» - Каменева, Бухарина, Троцкого и Зиновьева, протестовала против гонений на детей «врагов народа». Ходили слухи, что на XVIII съезде партии она собирается обнародовать предсмертное письмо Ленина, в котором тот предлагает на роль вождя иную кандидатуру, чем Сталин.

26 февраля 1939 года Надежда Константиновна отмечала в Архангельском свое 70-летие, позвала гостей. Сталин прислал к юбилею торт – все знали, что вдова Ленина неравнодушна к сладкому. А вечером ей стало плохо. Врач прибыл только через три с половиной часа, поставил диагноз «острый перитонит». В больницу Крупскую доставили слишком поздно. В ночь на 27 февраля 1939 года ее не стало.

Уже в наши дни была выдвинута версия, что сталинский торт был отравлен. Говорят, Иосиф Виссарионович часто так поступал с неугодными ему людьми – присылал в подарок отравленное угощение. Но, с другой стороны, ведь лакомство ели и остальные! Может, просто обильное застолье спровоцировало аппендицит, а медицинская помощь не была оказана вовремя?