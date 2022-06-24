Поклонники Шатунова увидели мистику в словах музыканта

Скоропостижная смерть 48-летнего певца Юрия Шатунова заставила многих поклонников искать мистические предзнаменования: уж слишком неестественным выглядит столь внезапный исход. В этой связи люди по-своему расценили слова, произнесенные со сцены артистом на его последних концертах.

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Казалось бы, ничто не предвещало беды: бывший солист «Ласкового мая» отсудил у продюсера Андрея Разина право на исполнение хитов группы, дал 16 концертов в разных частях России за два месяца, обещал представить новый репертуар. Однако теперь некоторые реплики Шатунова стали расцениваться по-своему.

В частности, поклонники обратили внимание на то, что Юрий решил странно пошутить на концерте в Подольске.

«Мне тоже надо отдохнуть чуть-чуть, старость не радость»,

- сказал он.

Также музыкант выразил уверенность в том, что уже никогда не выступит в Испании из-за введенных против России санкций и ограничений.

«Я был там два-три раза. Когда еще приеду? Теперь уже никогда»,

- заявил он.

За считанные дни до своей скоропостижной смерти Шатунов сказал, что попытки Разина выиграть в споре – это «судороги предсмертные». Теперь эти слова звучат несколько жутко.