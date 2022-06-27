Умер миллиардер и владелец Ray-Ban Леонардо Дель Веккио

Основатель и председатель совета директоров компании по производству очков Luxottica Леонардо Дель Веккио скончался на 88-м году жизни. Об этом пишет WWD.

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Сообщается, что бизнесмен умер утром 27 июня. Официального комментария от семьи и представителя Леонардо Дель Веккио пока не поступало.

Основатель Luxottica начал свою карьеру в качестве подмастерья на производстве инструментов и штампов в Милане, после он сосредоточился на изготовлении очков.