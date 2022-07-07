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1 час назад

100-летняя женщина поделилась секретом долголетия

Lenta.ru

Жительница Великобритании отпраздновала 100-летний юбилей и назвала причину своего долголетия. Об этом сообщает The Leamington Observer.

100-летняя женщина поделилась секретом долголетия
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На день рождения Айрис Митчелл, проживающей в доме престарелых в городе Ройал-Лемингтон-Спа, графство Уорикшир, администрация пансионата устроила большую вечеринку с тортом и напитками, а родственники приехали поздравить юбиляршу даже из Канады.

«Ключ к долгим годам — следить за здоровьем и вести активный образ жизни. Если не использовать организм, он сломается», — ответила женщина на просьбу поделиться секретом долголетия.

Координатор мероприятий дома престарелых Джеки Тюдор рассказала, что сначала именинница не хотела большой шумихи по поводу круглой даты, но ей очень понравился план вечеринки. Кроме того, долгожительница получила телеграмму от королевы Елизаветы II, что тоже повлияло на ее желание устроить праздник.

«Хочу поблагодарить Джеки за вечеринку — я прекрасно провела время. Все очень понравилось не только мне, но и гостям — мы пели, танцевали и все улыбались», — сказала Митчелл в конце праздника.

Люди,Елизавета II,
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