Смерть второй жены Сталина: что с ней было не так

Гибель второй супруги Иосифа Сталина вызывает множество вопросов даже у современных историков. Однако не меньший интерес вызывают и некоторые события, которые последовали за самоубийством Надежды Аллилуевой. Это и уничтожение предсмертного письма Аллилуевой, и исчезновение документов о вскрытии тела, и слова, сказанные Сталиным у гроба жены.

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Обстоятельства смерти Аллилуевой

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Согласно официально версии, вторая жена Иосифа Сталина, Надежда Аллилуева покончила с собой в ночь с 8 на 9 ноября 1932 года. Как пишет Евгений Джугашвили в своей книге, «Мой дед Иосиф Сталин», первой мертвую Аллилуеву обнаружила экономка Каролина Тиль. Причем произошло это случайно, так как выстрела никто не слышал, в том числе и Сталин, находившийся в соседней комнате. И данное обстоятельство является одной из главных странностей, сопровождавших смерть Аллилуевой. Впрочем, Евгений Джугашвили упоминает, что накануне трагедии руководители правительства отмечали очередную годовщину революции, поэтому сон вождя и был столь крепок.

Несмотря на то, что некоторые историки до сих пор не верят в версию о самоубийстве Надежды Аллилуевой, Николай Зенькович, автор издания «Вожди и сподвижники», больше склоняется к суициду. В качестве косвенного доказательства Зенькович приводит тот факт, что после трагедии родственники Надежды Сергеевны не отвернулись от вождя, а, напротив, оказывали ему всяческую поддержку и искренне сочувствовали. О том, что после гибели супруги Сталин выглядел подавленным, свидетельствовали и Молотов, и Каганович, и Хрущев.

Сокрытие причины смерти

Тем не менее настоящая причина смерти Надежды Аллилуевой, по крайней мере, поначалу была известна только узкому кругу лиц. Всем просто объявили о внезапной кончине Аллилуевой без подробностей. Только спустя сутки Каганович по просьбе Сталина сообщил коллегам о том, что произошло на самом деле. Что уж говорить о простых гражданах. Как утверждают Рой и Жорес Медведевы, авторы издания «Неизвестный Сталин», пресса ограничилась лишь фразами вроде: «преждевременная смерть», «болезненное состояние», «смерть вырвала». Детям вождя и вовсе сказали, что их мать умерла от аппендицита.

Если верить Вадиму Телицыну, автору книги «Сталин», вариант с аппендицитом рисковал превратиться в официальную причину смерти Аллилуевой. По словам дочери заместителя Кремлевской больницы Левина, Поскребышев предлагал ее отцу подписать соответствующее заключение. Однако Левин, впрочем, как и два других врача, от этого предложения отказался. Именно Левин, а также Каннель и Плетнев осматривали тело Аллилуевой. Вот только документы о вскрытии тела жены вождя бесследно исчезли. Михаил Матосов, автор книги «Русский Холокост», утверждает, что они были попросту уничтожены.

Исчезновение письма и странные слова Сталина

Испарилось и предсмертное письмо Надежды Аллилуевой, которое якобы было обнаружено рядом с ее телом. Светлана Аллилуева писала о том, что те, кому довелось увидеть послание ее матери, утверждали, что оно было полно обвинений в адрес Сталина, в том числе и политических. О связи Надежды Аллилуевой с оппозицией упоминал и майор КГБ Рыбин (Александр Никишин «Тайна русской водки»). По данным Рыбина, Надежда Сергеевна присутствовала на похоронах троцкиста Иоффе, на которых Зиновьев называл Сталина предателем. Вождь был крайне раздосадован этим поступком жены.