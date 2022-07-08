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2 часа назад

105-летняя женщина назвала причину своего долголетия

Lenta.ru

Жительница Великобритании отметила 105-й день рождения и поделилась секретом своего долголетия. Об этом сообщает Burnley Express.

105-летняя женщина назвала причину своего долголетия
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Элси Мур из города Колн, графство Ланкашир, отпраздновала знаменательную дату 6 июля в компании друзей, дочери и внуков. Женщина уже семь лет живет в доме престарелых Belvedere Manor, администрация которого устроила для 105-летней постоялицы большую вечеринку.

Мур поблагодарила всех, кто организовывал праздник и пришел поздравить ее, и назвала причину своего долголетия.

«Этот день и правда доставил мне огромное удовольствие, а друзья и родные сделали его еще более особенным. Для меня секрет долголетия заключается в том, чтобы не бояться тяжелой работы и всегда иметь рядом любящую семью», — сказала британка.

Несмотря на преклонный возраст, Мур остается одной из самых активных постоялиц Belvedere Manor и принимает участие во всех мероприятиях пансионата. Ко дню рождения она получила множество писем и открыток, но самым ценным поздравлением стала телеграмма от королевы Елизаветы II.

Люди,Елизавета II,
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