Особый чай назвали причиной долголетия 100-летней женщины

Причиной долголетия 100-летней жительницы Великобритании назвали особый чай, который она пьет каждый день. Об этом сообщает Milton Keynes Citizen.

Ирэн Надаль встретила знаменательную дату в доме престарелых Westbury Grange города Ньюпорт-Пагнелл, графство Бакингемшир. Женщину поздравили двое сыновей, один из которых работает волонтером в пансионате, другие постояльцы и сотрудники.

Управляющая домом престарелых Джули Рош рассказала, что секретом долголетия ее подопечной является очень крепкий чай.

«Ее любимое событие дня — чашка чая. Она обожает чай, причем это обязательно должен быть настоящий "чай строителей"», — утверждает она.

«Чаем строителей» в Британии называют крепкий чай с недорогой заваркой и совсем небольшим количеством молока и сахара. Название связано с тем, что обычно именно такой чай пили английские строители для поддержания тонуса во время рабочего дня.